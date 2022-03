L'exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, ha mort aquesta matinada als 78 anys d'edat a l'hospital Sant Joan de Déu de Saragossa on romania ingressat des de feia setmanes, segons confirmen fonts mèdiques.

Roldán (Saragossa, 1943) va començar la seva carrera política com a militant del PSOE, va ser regidor a l'Ajuntament de Saragossa i el seu primer càrrec rellevant va ser el de delegat del Govern a la Comunitat Foral de Navarra. Després va ser nomenat director general de la Guàrdia Civil, on va protagonitzar una de les èpoques més convulses del cos per l'enriquiment il·lícit que va protagonitzar i la posterior fugida d'Espanya.

Després de ser detingut i entregat a Espanya, va ser condemnat a 31 anys de presó per suborn, falsedat en document mercantil, malversació de fons públics, estafa i delicte contra la Hisenda Pública i a una altra condemna de 3 anys pel "cas Urralburu". Va complir 10 anys a la presó de dones de Brieva (Àvila).