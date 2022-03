La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat "convençuda" que el govern espanyol tancarà un acord aquest dijous amb els transportistes que permeti "tornar la normalitat als carrers" i "l'abastiment als mercats". "Els traslladarem el detall de la concreció", ha dit en una entrevista a Antena 3 prèvia a la reunió amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC). Montero ha defensat que "l'única fórmula" per reduir el preu del litre de combustible són les ajudes directes, ja que la fiscalitat per al gasoil professional ja és mínima. En aquest sentit, la ministra d'Hisenda ha afirmat que les petrolieres també han de "contribuir a bonificar el preu del gasoil".

Montero ha reclamat als transportistes que participen de l'aturada que "no utilitzin fórmules violentes" i ha defensat que el govern espanyol s'està reunint amb els "representants legítims" del sector. La titular d'Hisenda ha afirmat que les mesures que aprovi el govern espanyol dimarts vinent s'aplicaran en paral·lel a les que han anunciat països com França, l'1 d'abril.