La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha carregat aquest dilluns contra el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè entén que ha estat "incoherent" després de canviar de posició sobre el Sàhara amb una "enorme opacitat", sense donar explicacions i sense comptar amb el seu soci de govern. Però ha rebutjat trencar l'executiu perquè seria una gran irresponsabilitat.

La titular de Treball ha rebutjat que Unides Podem hagi d'abandonar el Govern central per ser coherent amb el seu posicionament. Així, ha assegurat que el seu partit és coherent amb l'acord de govern, fins i tot ha dit que el conjunt de les forces polítiques són coherents, mentre que Sánchez és, en la seva opinió, l'"incoherent" per haver canviat de posició sense donar explicacions.

No obstant això i malgrat haver carregat durament contra la seva decisió --ara defensa l'autonomia per al Sàhara que proposa el Marroc-- ha deixat clar que no trencarà el govern de coalició. Considera que en aquest moment seria una decisió de gran "irresponsabilitat".

Conversa pendent amb Sánchez

Però sí que ha assenyalat que té pendent una conversa amb el president espanyol en la qual han d'abordar tres assumptes: la crisi econòmica i social que està assolant Espanya; la crisi energètica i "el que té a veure amb l'ONU, el Sàhara i el Marroc i les previsibles conseqüències".

Díaz rebutja que estigui incomplint l'acord de govern que assenyala que les decisions en política exterior les adopta el cap de l'executiu. En aquest sentit, ha admès que la política exterior la marquen el president del Govern central i el ministre d'Exteriors.

Però ha precisat que això no vol dir que les grans qüestions de fons no es puguin compartir en un govern de coalició. I més, ha afegit, quan es tracta d'una decisió "d'aquest calibre" i que ha causat, segons ha precisat la vicepresidenta, una enorme preocupació en el conjunt del país. En aquest sentit, ha recordat al president que cal complir les resolucions de les Nacions Unides i que qui se n'està desmarcant és el PSOE.

A més a més, ha afegit que qui està incomplint el mandat del país és el president espanyol i que ella és "molt respectuosa amb les competències de cada ministeri". De fet, ha recordat que ella mateixa no tan sols va compartir i va dialogar amb altres ministeris sobre la reforma laboral, sinó que fins i tot van haver de fer "comissions paral·leles".

Formes incorrectes de Sánchez

Però ha insistit que són un govern de coalició i que els assumptes de fons "es dialoguen entre les parts". De fet, ha criticat les "formes incorrectes" amb les quals ha actuat Pedro Sánchez no tan sols amb Unides Podem, sinó amb "el conjunt del país".

Es tracta, ha precisat, d'un "canvi radical" que mereix el respecte i el diàleg amb totes les forces polítiques. En definitiva, ha considerat que es tracta d'un "canvi de fons" que "en absolut" comparteix i que s'ha adoptat amb "enorme opacitat".