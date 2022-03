Aquest dilluns la Direcció General de Trànsit (DGT) estrena la nova Llei de Trànsit. La campanya de conscienciació tenia com a eslògan 'Nous temps. Noves normes' i és que aquesta nova Llei de Trànsit té com a objectiu adaptar-se a la realitat dels conductors i la conducció amb les noves tecnologies. La reforma de la Llei de Trànsit i Seguretat Viària, els principals canvis de la qual es basen a augmentar les sancions (que no les multes) per excés de velocitat i distraccions. Aquestes són les 10 claus de la nova Llei de Trànsit que has de tenir en compte a partir d'aquest 21 de març de 2022:

«El cinturó és, després de la penicil·lina, l’element que més vides ha salvat» Prohibit superar el límit de velocitat en 20 km/h per avançar: Comencem amb la mesura més polèmica de la nova Llei de Trànsit, a partir d'ara només es podrà avançar dins del límit de velocitat establert. És a dir, queda prohibit superar en 20 km/h la velocitat màxima permesa per avançar a altres vehicles. Incórrer en aquesta mena d'infracció suposarà una multa per excés de velocitat de 100 euros. Sis punts per conduir amb el mòbil a la mà: Conduir agafant el telèfon mòbil amb la mà comporta la pèrdua de 6 punts, en lloc dels 3 punts de sanció contemplats anteriorment. No obstant això, la multa per aquesta mena d'infracció es mantindrà en 200 euros. Quatre punts per no portar el cinturó de seguretat: La sanció per no fer servir el cinturó de seguretat també augmenta fins als 4 punts. El mateix passa amb l'ús del casc i del sistema de retenció infantil. La multa es manté en 200 euros. Dos anys sense infraccions per recuperar els punts: Amb la nova Llei de Trànsit el temps que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per recuperar els punts (en el cas d'haver-ne perdut una part) serà de dos anys. En el cas d'haver perdut tots els punts del permís de conduir, aquests només podran recuperar-se a través dels cursos de reeducació. Superar aquests cursos atorgarà al conductor 6 punts del carnet. Setge als patinets elèctrics: La nova Llei de Trànsit inclou també als patinets elèctrics i altres elements de mobilitat d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics la velocitat màxima dels quals està entre 6 i 25 km/h. A partir d'aquest dilluns, els conductors d'aquests vehicles estaran obligats a utilitzar casc i no podran circular per voreres ni zones per als vianants (tampoc en autopistes o autovies). Multa per als detectors de radars: Els inhibidors i detectors de radars estarà prohibit amb la nova Llei de Trànsit estiguin o no connectats i portar-los en el vehicle suposarà la pèrdua de 3 punts. Protecció als ciclistes: Amb la nova Llei de Trànsit, parar o estacionar el vehicle en un carril bici o una via ciclista es considerarà una infracció greu i suposarà una multa de 200 euros, encara que no es retirarà punts. A més, per avançar a una bicicleta o ciclomotor haurà d'ocupar-se completament el carril contigu en vies de dos o més carrils per sentit. Mentre que en les vies d'un sol carril serà necessari mantenir una distància d'1,5 metres per no perdre 6 punts. Taxa d'alcoholèmia 0,0: La nova Llei de Trànsit contemplarà una taxa d'alcohol 0,0 per a conductors menors d'edat (usuaris de patinets i bicicletes, així com de ciclomotors, quadricicles lleugers o motos de menys de 125 cc). Zones de Baixes Emissions (ZBE): La nova Llei de Trànsit contempla també l'obligatorietat de respectar les restriccions dels protocols de contaminació i de Zones de Baixes Emissions (ZBE). A Catalunya, de moment només està activa la de l'àrea metropolitana de Barcelona, però Girona ja està treballant per impulsar la seva i, l'any 2025, altres vuit municipis gironins de més de 20.000 habitants també l'hauran de tenir, com Figueres. Sis punts per tirar burilles: Tirar burilles o objectes que puguin provocar incendis es converteix en una infracció molt greu que restarà 6 punts del permís de conduir i comportarà una multa de 500 euros.