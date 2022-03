Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha marxat aquest matí sota el lema “Junts pel camp” amb més de 600.000 agricultors, ramaders i persones vinculades al món rural vinguts de tots els racons del país. La manifestació ha fet el tret de sortida al Ministeri d’Agricultura, passant pel passeig del Prado i la Castellana, fins a arribar a les portes del Ministeri de Transició Ecològica, on els representants de les entitats organitzadores han llegit els parlaments.

L’oblit de les zones rurals, que pateixen dèficit de serveis públics i privats, la crisi de preus que arrossega el sector agrari, l’augment desorbitat dels costos de producció i els canvis necessaris en les polítiques agràries estatal i europea han centrat gran part dels discursos de les entitats.

Massot explica que un dels principals problemes és que la política agrària comuna resulta insuficient per resoldre els problemes que determinen la renda dels professionals agraris. Els preus que perceben els productors no cobreixen sovint ni els costos de producció, que es troben des de fa temps en una espiral alcista.

“Cal donar més suport als professionals agraris, reduint la pressió fiscal i injectant liquiditat a les explotacions.”, apunta el president de JARC, i afegeix que “la Comunitat Europea no pot tancar els ulls davant aquesta realitat, si ja semblava inviable abans de la pandèmia complir amb tots els requisits que imposa la PAC i la retallada de suport econòmic que implica a partir de 2023, amb la crisi que estem sofrint l’únic camí possible és revisar la política agrària europea a favor de la producció d’aliments”.

Segons JARC, la guerra a Ucraïna ha tornat a posar de manifest la importància de la sobirania alimentària europea. L’entitat alerta que hem d’estar preparats per no dependre de països tercers, i per això cal dissenyar polítiques des de Catalunya, Espanya i Europa que protegeixin la nostra producció.

Entre les principals reivindicacions de la jornada també hi havia qüestions com la necessitat urgent de la regulació del mercat de l’energia, el control de la fauna salvatge, que causa pèrdues en els cultius i representa un risc sanitari per als ramaders o la falta de relleu generacional.

Joan Carles Massot manifestava que “evidentment, com a organització agrària ens preocupa especialment la situació del nostre col·lectiu. Cada vegada hi ha menys agricultors i ramaders

treballant per garantir-nos uns aliments sans, de qualitat i assequibles. I la raó és senzilla, en molts casos la seva activitat no és rendible i els joves no la volen continuar”.