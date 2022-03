La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha urgit a treballar des de les institucions i entitats per fer realitat el que qualifica de "normalitat feminista".

Ho ha dit aquest dissabte a Girona, en la clausura de l'acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones, que serà dimarts vinent 8 de març, segons recull la Conselleria en un comunicat.

"Aquesta normalitat patriarcal el que fa és coartar la nostra llibertat. Per això feminisme és molt més que igualtat, és un clam de llibertat", ha defensat.

Ha criticat la bretxa salarial entre homes i dones, que segons ella ascendeix a 6.000 euros, i ha remarcat que les dones dediquen més temps a les cures i la seva invisibilització en els mitjans de comunicació.

Per a ella, el proper 8 de març ha de servir per demostrar que "falta molta feina per fer" perquè el masclisme està present en el dia a dia i per combatre'l calen polítiques valentes, en les seves paraules.

La lectura de la declaració institucional del 8M ha anat a càrrec de cinc dones "vinculades a la igualtat feminista" a les comarques de Girona.

A l'acte, també hi ha assistit l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Ho ha compartit a través de les seves xarxes socials.