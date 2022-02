L'exportaveu del PP al Congrés dels Diputats Cayetana Álvarez de Toledo s'ha posicionat aquest dimecres a favor que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es presenti al congrés extraordinari del PP per presidir el partit. En declaracions al Congrés dels Diputats –i quan Pablo Casado encara no ha presentat la seva dimissió-, Álvarez de Toledo ha afirmat que Ayuso "és una líder formidable" i "seria una gran presidenta del partit i presidenta del govern". Amb tot, no ha restat mèrits a Alberto Núñez Feijóo, que previsiblement prendrà les regnes del partit en breu. "Té "moltíssimes qualitats" i "és un adult en un moment d'enorme puerilitat en la política", ha dit.