El líder del PP, Pablo Casado, s'ha acomiadat aquest dimecres del Congrés en un to solemne, enmig de la crisi interna que viu el partit, en un discurs que ha finalitzat amb un aplaudiment de la bancada 'popular'. En la seva resposta, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha garantit que no avançarà les eleccions generals perquè el PSOE "té sentit d'Estat" i no aprofitarà la "debilitat" del seu adversari polític.

Un dia després de la dimissió de Teodoro García Egea, el seu secretari general en el PP, i amb la idea de convocar un congrésextraordinari del partit el pròxim 1 de març, Casado ha entrat en el passadís de la Cambra envoltat per un núvol de periodistes i flanquejat per Ana Pastor, Cuca Gamarra, Ana Beltrán, Pablo Montesinos i Antonio González Terol, membres del comité de direcció del PP. Casado es queda sol i els quadres del partit esperen una dimissió imminent Fonts del seu entorn han anunciat minuts abans que anava a assistir a la sessió de control al Govern --com ha fet cada dimecres els últims tres anys i mig-- per "obligació com a cap de l'oposició i respecte a la seu de la sobirania nacional", segons han assegurat fonts del seu entorn, que han subratllat que estaria a l'"altura de les circumstàncies, encara que el context siga difícil".