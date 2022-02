Pablo Casado s'ha quedat sol, i bona part dels comandaments del PP esperen la seva dimissió imminent. L'encara president del PP es troba pressionat pels barons, pels membres de la seva direcció, per grup parlamentari al Congrés i per la dreta mediàtica, que li reclamen que adopti "l'última decisió" que li va demanar el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i s'aparti de la direcció. Fonts del seu entorn asseguren que ara per ara no hi ha cap compareixença prevista, però no està clar que Casado assisteixi aquest dimecres a la sessió de control al president espanyol, Pedro Sánchez. Quadres del PP han recordat que Casado hauria d'intentar agafar una sortida "digna" abans de caure encara més en el "descrèdit".

Casado ha anat perdent suports hora a hora des de dijous –fa només cinc dies- quan van aparèixer les primeres filtracions sobre l'intent d'espionatge a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid va prendre la iniciativa en una roda de premsa on va acusar la direcció d'haver-la atacat de forma "cruel". La seva rèplica en una entrevista a la Cope l'endemà, on va insistir en les sospites de corrupció sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid i el contracte del seu germà, de qui va dir que s'hauria pogut embutxacar una comissió de 280.000 euros, només van servir per redoblar la pressió sobre ell. A les crítiques d'Ayuso, que li ha retret que l'acusés sense proves, s'hi ha anat sumant els barons. Alberto Núñez Feijóo, i Alfonso Fernández Mañueco van ser els primers a demanar mesures "urgents" al capdavant del partit, i després s'hi han afegit Juanma Moreno, i l'últim baró, el seu aliat, el president de Múrcia, Fernando López Miras. El líder del PP es va intentar enrocar aquest dilluns quan va convocar el seu equip de direcció a Génova 13. Va provar de guanyar temps convocant la Junta Directiva Nacional, l'òrgan que pot convocar el Congrés extraordinari, per la setmana que ve, amb l'esperança que els crítics no aconseguissin els 2/3 de vots necessaris per poder convocar la cimera. Aquest dimarts, però, s'ha anat intensificant el degoteig de baixes. A més de dues membres de la seva direcció, Belén Hoyo i Ana Vázquez, la direcció del seu grup parlamentari al Congrés també li ha girat l'esquena demanant el cessament del seu número dos, Teodoro García Egea, i la convocatòria del Congrés extraordinari. Fins i tot l'han abandonat el seu mentor, José María Aznar, que li va demanar que trobés una solució de consens amb Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha teixit una aliança amb la resta de barons per redoblar la pressió. De moment Casado manté la seva presència a la sessió de control d'aquest dimecres, on ha de formular a Pedro Sánchez la pregunta de "què més està disposat a cedir als seus socis independentistes per seguir a la Moncloa". Membres del seu grup parlamentari esperen que trobi una "sortida digna". De fet, el seu número dos, Teodoro García Egea, ja ha anunciat que no serà present a la sessió de control. Tenia una pregunta sobre autònoms a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, però ha comunicat als serveis de la cambra que la formularà un altre diputat del PP. Podria ser un senyal de la seva destitució. Tot plegat només nou dies després de les eleccions de Castella i Lleó, que havien de rellançar la seva cursa a la Moncloa. És la culminació del procés que va començar amb la ruptura del govern de Múrcia, una operació comandada per García Egea que pretenia iniciar una onada per propulsar el PP a les generals del 2023. Si es confirma la dimissió de Casado, el partit podria quedar a mans d'una gestora fina a la convocatòria del Congrés extraordinari per elegir una nova direcció, o fins i tot fins al Congrés ordinari del mes de juliol. Totes les veus apunten a una persona per liderar la nova etapa: Alberto Núñez Feijóo.