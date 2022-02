Pablo Casado busca una sortida que li permeti mantenir les regnes del PP almenys una setmana. El líder del PP ha convocat per dimarts la Junta Directiva Nacional per dimarts de la setmana que ve. Es reunirà per aprovar "la celebració del XX Congrés Nacional, que tindrà caràcter d'extraordinari", segons fonts del seu entorn. Casado cedeix d'aquesta manera una de les peticions que li han fet els barons i quadres del partit. Queda, però, la "decisió última" que li demanava Alberto Núñez Feijóo: la seva pròpia dimissió.

Casado s'obre per primera vegada clarament a donar suport a la celebració del Congrés extraordinari. La reunió del pròxim dimarts reunirà a Génova tots els quadres del partit, 450 persones aproximadament, i s'hi votarà una proposta de celebració del Congrés que per prosperar necessitarà 2/3 parts dels vots. A partir d'aquí s'iniciarà el compte enrere per a la celebració de la cimera que nomenarà una nova direcció. Casado es queda sol i els quadres del partit esperen una dimissió imminent Aquesta tarda els portaveus al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu –com ja havien fet abans aliats seus com el president de Múrcia, Fernando López Miras- li han ensenyat la porta de sortida. Mentrestant, fonts de l'equip de Casado mantenen el president del partit encara que no té previst dimitir "aquesta tarda". Asseguren que no es produirà cap compareixença a Génova, 13 en les pròximes hores. La pressió creix a l'entorn de l'inquilí de la setena planta de la seu dels populars, a qui ha girat l'esquena la pràctica totalitat dels barons territorials del PP, la direcció del grup parlamentari al Congrés i alguns dels seus col·laboradors estrets com el portaveu de la direcció i alcalde de Madrid, José Luis Almeida, que ha dimitit. A les portes de la seu del PP, com aquest dilluns, hi ha novament desenes de periodistes.