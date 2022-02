El Congrés admetrà aquest dimarts a tràmit una proposició de llei, impulsada pel PSOE, destinada a acabar amb l’assetjament que pateixen moltes dones i professionals a les portes de les clíniques on es practiquen avortaments. Segons una enquesta de l’Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l’Embaràs (ACAI), el 89% de les dones que s’han sotmès a la intervenció s’han sentit assetjades i el 66% amenaçades, ja que grups religiosos i ultres protagonitzen unes 100 accions de fustigació a l’any, en les quals utilitzen fotografies, fetus de joguina o acusen les dones d’assassinar nens.

Davant aquesta situació, ACAI i 60 organitzacions socials, sindicals i polítiques més van iniciar el 2019 una campanya destinada a exigir al Govern que aprovi mesures perquè no s’obstaculitzi el dret a interrompre l’embaràs, d’una banda, i el dret laboral dels sanitaris i treballadors, de l’altra.

I el PSOE ha recollit el guant i ha presentat un projecte per modificar el Codi Penal, de manera que el que «atiï o coarti la llibertat d’una dona que pretengui exercir el seu dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, promovent, afavorint o participant en concentracions en les proximitats de llocs habilitats per interrompre embarassos, causant un menyscapte en la llibertat o intimitat d’aquesta» sigui castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 80 dies.

L’insult de Vox

A més, atenent a la gravetat, les circumstàncies de l’autor i les concurrents en la realització del fet, el tribunal podrà imposar al condemnat la prohibició d’acudir a determinats llocs per un temps de sis mesos a tres anys.

La proposició ha tingut un ampli recolzament per continuar la tramitació parlamentària, si bé Vox ha caldejat el debat ja que un dels seus diputats, José María Sánchez, ha dit «bruixa» a la socialista que defensava la proposta, Laura Berja. Després s’ha negat a retirar l’insult i a abandonar l’hemicicle, cosa que ha provocat que el president suplent suspengués el ple durant 10 minuts. Finalment, el debat ha continuat quan el parlamentari ultra ha «retirat» haver-li «dit bruixa» i no l’insult per si mateix.

La reacció

L’incident ha provocat que diversos grups carreguessin contra Vox, partit que l’esquerra culpa de promoure missatges d’odi envers certs col·lectius que després es reprodueixen a internet o els carrers, com a la marxa neonazi contra el col·lectiu LGTBI . «Si un diputat de Vox s’atreveix a insultar en el Congrés, què diran a les portes de les clíniques», ha remarcat Íñigo Errejón. El líder de Més País s’ha fet ressò de la protesta del grup ultra Dret a Viure a les portes de la Cambra baixa, en la qual els seus membres han al·legat que acudeixen a les clíniques a resar. «Quan s’insulta o s’agredeix, què té a veure amb resar», s’ha preguntat.

Juntament amb Vox, s’ha mostrat en contra del canvi legal el PP, a l’assegurar que és de «dubtosa constitucionalitat» i cerca un «ordenament jurídic ideològic».