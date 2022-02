L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vol deixar el càrrec de portaveu nacional del PP, han traslladat a Europa Press fonts pròximes al regidor, que precisen que "no hi ha res oficial encara".

Dijous, quan va comparèixer davant els mitjans de comunicació per donar explicacions sobre el suposat espionatge a la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, al consistori, ja va manifestar que només parlaria com a alcalde de la capital.

Feia temps que Almeida no se sentia del tot còmode en aquest doble paper de portaveu nacional i alcalde. En el partit les coses es van començar a complicar a partir de l'estiu. L'advocat de l'Estat es va veure immers en la polèmica per la presidència del PP de Madrid i en el conjunt d'acusacions entre la direcció nacional de la formació i l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Va ser l'agost del 2020 quan Pablo Casado, qui el va designar candidat per a la plaça de l'Ajuntament de Madrid, el va nomenar portaveu nacional de la formació. En aquell moment, Almeida s'havia construït la figura d'un alcalde "moderat" per la seva gestió durant els mesos més durs de la pandèmia, en què es va erigir com una de les figures polítiques més reconegudes tant en el PP com en l'àmbit nacional.

Per això, molts van entendre aquest nomenament com un "regal enverinat" de Casado per restar el creixement en popularitat de Martínez-Almeida perquè havia de defensar les mesures del partit a la resta del país i allunyar-lo així de la seva figura d'"alcalde d'Espanya".

Va ser al setembre quan la figura d'Almeida com a portaveu nacional del PP va començar a eclipsar tots els seus actes de caràcter municipal. Durant aquell mes, Isabel Díaz Ayuso, després de la seva contundent victòria en les eleccions del 4 de maig a la Comunitat de Madrid, va manifestar la intenció de presentar la seva candidatura a presidir el PP madrileny.

Tots els ulls es van dirigir aleshores en l'alcalde quan Pablo Casado va manifestar que tant Ayuso com Almeida eren dos "bons candidats" per presidir el PP de Madrid. Començava així una guerra cainita entre Génova i Sol que ha desembocat en la guerra interna del partit més important i que ha esquitxat l'alcalde.