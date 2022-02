Aquest dimecres ha entrat en vigor el nou Codi Penal, que inclou la cadena perpètua, impulsat pel PP en solitari, i també la nova llei de seguretat social, més coneguda al carrer i a les xarxes socials per tots aquells que estan en contra de la seva implantació com la 'llei mordassa'.

La 'llei mordassa', que es va aprovar al març, inclourà 44 conductes, qualificades de molt greus, greus o lleus, i que seran sancionades amb multes que van des dels 100 fins als 600.000 euros.

Desena dels punts més controvertits que castigarà la nova llei:

1. Multes a les protestes: Les sancions previstes en la llei de seguretat ciutadana poden hipotecar de per vida qui organitzi mobilitzacions no autoritzades. Les multes aniran des dels 30.001 euros fins als 600.000 euros si la protesta es desenvolupa a prop d'institucions com el Congrés i pertorba el seu funcionament.

2. Irrompre en actes públics: La irrupció en actes com mítings, espectacles esportius o religiosos serà penat amb entre 601 i 30.000 euros. El que es negui a ser identificat per la policia serà castigat amb una multa del mateix import.

3. 'Botellon': Beure en qualsevol via pública podrà ser castigat amb fins a 600 euros. Si el que beu és menor, la quantitat l'hauran d'abonar els seus pares.

4. Mobilitzar en les xarxes socials: Fer una cridaa Twitter, Facebook o Instagram a iniciar una manifestació sense permís també serà multat.

5. Fotografiar la policia: Es condemna la utilització no autoritzada d'imatges d'oficials que poguessin posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents de les instal·lacions protegides o que puguin posar en risc una operació. Els periodistes sí que podran fer-ho, sempre que sigui per informar.

6. Fumar maria: Fumar un cigarro de marihuana, en locals o en transport públic, serà perseguit amb multes des dels 601 fins als 30.000 euros

7. Abandonar mobles en la via pública: Obstaculitzar els carrers amb mobiliari, cotxes abandonats, contenidors, pneumàtics o altres objectes serà perseguit.

8. Frenar un desallotjament: Qui impedeixi un desallotjament (una resolució administrativa o judicial) estarà penat amb multes d'entre 601 i 30.000 euros.

9. Perdre tres vegades el DNI: El document nacional d'identitat ha d'estar ben custodiat pel propietari. En cas de no tenir-lo si és sol·licitat per les autoritats i no està dintre de les pertinences que un transeünt porta a sobre i no haver denunciat el seu robatori o pèrdua, també es considera una falta.

10. Punters làser: Es considera falta molt greu (de 30.001 a 600.000 euros) projectar feixos de llum sobre pilots o conductors de transport públic.