Espanya s’encamina a deixar de ser una excepció en l’entorn europeu en la seva manera d’encarar els abusos sexuals a menors al si de l’Església catòlica. Si la proposició no de llei registrada aquest dilluns pel PSOE al Congrés tira endavant, i tot indica que serà aprovada, una comissió independent, liderada pel Defensor del Poble i formada per experts, membres de l’Administració, víctimes i en principi el mateix clergat, serà l’encarregada d’aclarir aquests fets. Però el seu informe no s’elaborarà de forma veloç, a causa de la complexitat que comporta l’assumpte.

El Govern evita posar-se terminis. El precedent més pròxim és el de França, on un organisme independent va concloure l’octubre passat que des del 1950 uns 216.000 menors havien sigut abusats per prop de 3.000 religiosos. La comissió va estar treballant dos anys i mig abans d’emetre les seves conclusions.

«No són terminis curts, per l’experiència internacional. Estem parlant d’anys. No és una investigació fàcil. És complicada, amb molta documentació. El que és important és fer-ho amb rigor. El més important és que les víctimes se sentin emparades», ha assenyalat aquest dilluns a la Ser el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. És a dir, la investigació potser no estarà conclosa quan se celebrin les pròximes eleccions generals, que es preveuen per a finals del 2023 o principis del 2024. Si hi ha canvi en el Govern, el seu treball podria estar en risc.

El PP no ha dit si recolzarà la proposta del PSOE, que es votarà en les pròximes setmanes. Els conservadors es van oposar la setmana passada a la creació d’una comissió parlamentària sobre els abusos, com reclamaven Unides Podem, ERC i EH Bildu. Els socialistes van recolzar l’admissió a tràmit d’aquesta iniciativa, però poc després van assenyalar que no la consideraven la via més adequada, a causa que podria convertir-se, a l’estar representada només pels representants polítics, en «un circ».

L’esquema de Pedro Sánchez és el d’un organisme liderat pel Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, que va ser frare en la seva joventut. En el passat, la institució va portar a terme informes sobre les víctimes de la violència de gènere (1998) o les d’ETA (2016). «Aquest model protegeix més la privacitat de les víctimes. Garanteix que són escoltades en un entorn amable i de confidencialitat», ha defensat Bolaños.

De moment, el PNB dona mostres que recolzarà la iniciativa del PSOE. «A priori no la veiem malament. S’assembla molt a la que vam proposar nosaltres en primer lloc, però hem d’analitzar-la amb més deteniment», assenyalen a aquest diari fonts dels nacionalistes bascos, que aquest mateix dilluns han registrat una proposició similar a la dels socialistes, amb la diferència que no citen el Defensor del Poble i defensen que la investigació s’acabi en un any. Podem també hi està a favor. «Ens sembla bé», ha dit el seu portaveu parlamentari, Jaume Asens. A ERC, mentrestant, demanen temps per valorar la iniciativa. «L’estudiarem. El nostre plantejament és el d’una comissió d’investigació parlamentària», expliquen fonts republicanes.

L’actitud dels bisbes

Alhora, continua sense ser clar el rol que hi tindrà l’Església catòlica. Malgrat que el papa Francesc ha demanat encarar amb més fermesa que els seus antecessors el fenomen dels abusos, els bisbes espanyols no han fet fins ara cap pas decidit en aquest terreny. Bolaños va demanar recentment al president de la Conferència Episcopal (CEE), Joan Josep Omella, que s’impliqués en la comissió. «La seva resposta va ser que s’ho hauran de pensar», ha explicat el ministre.

Aquí resideix la gran diferència amb el cas francès. Mentre al país veí va ser l’Església qui va impulsar la comissió d’investigació, a Espanya els bisbes se situen a la defensiva.

Durant la presentació de la proposició no de llei que demana la creació de l’organisme per aclarir els abusos, l’exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, que durant els seus anys en el Govern de Sánchez es va encarregar de les relacions amb el Vaticà, ha dedicat diverses crítiques a la CEE. «L’Església catòlica ha de fer també el seu treball», ha assenyalat. «Ens hauria agradat molt que l’Església hagués sortit al pas d’aquest assumpte», ha afegit.

Segons Calvo, la comissió estarà formada per juristes, psiquiatres, psicòlegs, pediatres, sociòlegs, representants de les víctimes i la mateixa Església, la institució responsable d’aquests delictes. Sempre que els bisbes hi vulguin participar. Com a primera reacció, l’arquebisbe de Toledo, Cerro Chaves, ha assenyalat aquest dilluns que l’Església «ha de buscar la veritat», però que els abusos a menors «es donen en tota la societat».