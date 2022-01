L'home que aquest dijous, 27 de gener, de matinada, ha mort en l'incendi d'un habitatge al barri madrileny de Tetuán és l'actor Arturo Arribas, que ha participat en sèries televisives com 'Hospital Central', i ara la Policia Nacional investiga les causes del succés.

Segons han confirmat fonts de la investigació, Arturo Arribas, de 56 anys, és l'home que residia a l'habitatge afectat, en el qual es va produir un foc de petites dimensions però que va provocar molt de fum.

Un cop a l'interior, els bombers han trobat un únic inquilí amb aturada cardiorespiratòria, de la qual el Samur no ha pogut reanimar-lo, i varis animals de companyia que han pogut ser rescatats. Els agents han comprovat la identitat del difunt i ara s'investiguen les causes de l'incendi, com es fa habitualment, segons han precisat fonts policials.

Arturo Arribas ha participat en sèries d'èxic com 'Hospital Central', en què interpretava un sanitari del Samur, o 'Al salir de clase'.

La tragèdia ha passat en un edifci de dues plantes situat al número 22 del carrer San Raimundo, del districte madrileny de Tetuán, segons fonts d'Emergencias Madrid. En rebre l'avís, la primera dotació de bombers que ha arribat ha detectat un fum lleuger en la coberta i, inicialment, han pensat que es tractava d'un incendi a la teulada, però en revisar cada habitatge finalment els bombers han entrat en un en el qual hi havia molt de fum i una persona estesa a terra.

Tot i que l'incendi era de petites dimensions, el fum era bastant tòxic perquè procedia de cablejat i plàstics, segons han explicat els bombers.

La Policia Nacional ha ajudat diversos veïns a sortir de l'immoble, mentre que la Policia Municipal també ha col·laborat en les tasques.