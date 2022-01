La ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, s'han emplaçat a "treballar bilateralment per avançar en l'agenda feminista", en una reunió de treball aquest divendres al Palau de la Generalitat.

Han coincidit que s'ha d'aprofundir en la garantia de drets existents i "en la conquesta de nous", a més de la necessitat d'actuar conjuntament entre els seus equips, per la qual cosa han acordat tornar-se a reunir abans de l'estiu, segons un comunicat de la Conselleria aquest divendres.

La trobada ha comptat per part del Ministeri amb la secretària d'estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, i la directora de gabinet, Amanda Meyer; mentre que per part del Govern hi han assistit la secretària general d'Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva; la cap de gabinet, Marina Garcia; la secretària d'Igualtats, Mireia Mata; i la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda.

"Caminem juntes en la lluita pels drets de les dones a Catalunya i Espanya, contra les violències masclistes, pels drets LGBTI i amb el pla Corresponsables", ha dit Montero, qui també ha apostat per la cooperació institucional i la col·laboració constant.

Verge ha apostat per impulsar polítiques feministes "desacomplexades, interseccionals, transinclusives i antiracistes" per desplegar polítiques que permetin una transformació real per a la igualtat i la garantia de drets, en les seves paraules.

Violència institucional

Ministeri i Conselleria han convingut a abordar la "violència institucional", i l'executiu català s'ha ofert a compartir eines que està elaborant Igualtat, com avaluacions de victimització que puguin percebre les dones de les institucions i les mesures de reparació incorporades en els pressupostos per al 2022, segons la Conselleria.

Verge també ha compartit amb la ministra l'estratègia catalana de drets sexuals i reproductius que "aprofundirà en drets ja assolits", com la interrupció voluntària de l'embaràs i l'educació sexual, alhora que en crearà de nous, com el dret a l'equitat menstrual.

En aquest sentit, la consellera ha traslladat a Montero la necessitat que els productes menstruals estiguin lliures d'IVA: "És clarament un impost discriminatori per a més de la meitat de la població", ha sostingut.