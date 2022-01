Unidas Podemos (UP) proposarà, juntament amb ERC i EH Bildu, la creació d'una comissió d'investigació sobre els abusos a menors per part de l'Església catòlica al Congrés, pel que esperen comptar amb el suport del PSOE.

El president del grup parlamentari d'UP al Congrés i líder dels comuns a la Cambra baixa, Jaume Asens, ha anunciat en una entrevista a Europa Press que "en els propers dies" presentaran aquesta iniciativa, igual que han fet països com Alemanya, Irlanda, Bèlgica i França.

"Se'm fa estrany pensar que partits com el PSOE quedin exclosos d'aquesta iniciativa, perquè és de sentit comú, raonable i en el sentit que demana el Papa Francisco", ha defensat Asens, que ha afegit que comparteixen la reflexió del Summe Pontífex que s'han d'investigar aquests fets perquè ofenen a la consciència de la humanitat.

Asens ha fet balanç de com ha transcorregut el curs polític i ha posat el focus en com ha pujat el to de les declaracions dins del Congrés, i en aquest sentit, ha afirmat que el seu grup està molest amb el paper institucional de la presidenta de la Cambra baixa, Meritxell Batet.

Consideren que Batet "no defensa suficientment bé l'autonomia parlamentària davant ingerències d'altres poders, especialment el poder judicial", després del que ha criticat que la cúpula judicial espanyola vulgui convertir-se en guionista de la política --ha dit textualment-- i decideixi el que es pot discutir als parlaments.

Després que Batet retirés l'acta al diputat d'UP Alberto Rodríguez, Asens exigeix la restitució inmendiata del seu escó, perquè creu que Batet va prendre la decisió de forma unilateral: "S'ha inventat un delicte que no estava en la sentència, perquè s'ha avançat a les intencions del senyor Marchena, i això és abdicar del seu paper de defensa de l'autonomia parlamentària".

Rodríguez va ser condemnat com a autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat --amb l'atenuant molt qualificat de dilacions indegudes-- a la pena d'un mes i 15 dies de presó, amb la pena accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, i la pena de presó es va substituir per una multa de 540 euros que ja ha abonat.

Asens ha defensat que se li va llevar l'acta de forma il·legítima, en contra de l'opinió de la Taula i dels lletrats del Congrés, ha assegurat que es tracta d'un cas inèdit i molt greu, i ha reivindicat que se li restitueixi l'acta "perquè si no ho fa ella, tard o d'hora ho faran els tribunals".

"No defensa la integritat del Congrés"

"També estem molests perquè no solament no defensa l'autonomia parlamentària sinó que tampoc defensa amb suficient fermesa la integritat del Congrés davant els atacs de l'extrema dreta", ha retret el líder d'Unides Podem, que considera que s'està fent de la crispació un nou full de ruta i s'estan creuant línies vermelles als debats en la Cambra baixa.

En concret, Asens s'ha referit a episodis com les paraules del líder del PP, Pablo Casado, que va preguntar al president del Govern, Pedro Sánchez: "Què cony ha de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat?", o després que dos diputats de Vox intentessin boicotejar un acte d'UP, fent sonar himnes de la Policia i la Guàrdia Civil des d'un altaveu.

"Pensem que davant aquestes actituds s'ha de tenir una major fermesa, s'ha de complir amb el reglament i no s'ha de tenir una actitud equidistant, perquè això és el que alimenta a l'extrema dreta", ha reclamat el líder d'UP en la Cambra baixa, que ha afegit que aquestes actituds generen un clima de desconfiança i desafecció en la ciutadania, que veu com el Congrés es converteix en una fossa sèptica, en les seves paraules.

El CPGJ, "amb una majoria artificial"

Asens ha reclamat la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè creu que compte "amb una majoria artificial que no correspon amb el mandat de les urnes" i afavoreix la dreta, per la qual cosa ha apostat per fer una reforma de la manera de triar els membres d'aquest organisme.

En concret, passaria per conservar la fórmula actual de la majoria dels tres cinquens en la primera votació, però "amb una fórmula d'antibloqueig per a aquestes situacions", ja que l'actual sistema està basat, segons ell, en el bipartidisme, que ja no existeix.

El líder morat ha sostingut que són escèptics i que no serà fàcil aconseguir la renovació del CGPJ, però ha defensat aquest camí "com una via necessària perquè el PP tingui un incentiu real per renovar" l'òrgan de govern judicial espanyol.

"El gran drama d'Espanya és l'existència d'una dreta que té una genètica i un ADN predemocrático, que considera que el poder, quan no ho exerceixen ells, és il·legítim, i que per això s'atrinxera en el CGPJ i subverteix l'ordre constitucional", ha argumentat Asens, que ha acusat el PP d'utilitzar la cúpula judicial per aconseguir el que no van aconseguir en les urnes.

Les sigles d'UP, "han quedat desfasades"

De cara a futures eleccions, Asens ha defensat que Barcelona és "el pol de referència de l'espai de l'esquerra" i la punta de llança del projecte de Yolanda Díaz, que creu que pot aconseguir el mateix que Ada Colau a la capital catalana, és a dir, superar en vots al PSOE i liderar el Govern.

Ha apostat per que en les properes eleccions generals només hi hagi "dues sigles a l'espai de l'esquerra", i s'ha mostrat en desacord amb la postura del líder de Más País, Íñigo Errejon, sobre que tres espais d'esquerres sumen més que dues, ja que considera que això només passa a Madrid però no en la resta d'Espanya.

Asens ha demanat "no caure en el fetitxisme de les sigles", i ha apostat per obrir aquest debat de si es canvien i s'aposta per una altra marca de cara al cicle electoral que s'obrirà el 2022, amb les eleccions de Castella i Lleó.

Ha assegurat que les actuals sigles d'Unides Podem "han quedat desfasades" perquè van néixer en un context concret, que ara ha canviat, ja que creu que els joves ja no tenen el 15M com a referent.

Preguntat per si el projecte liderat per Díaz ha de comptar amb Més País i amb Podem, Asens ha respost que s'ha de fer "una crida àmplia a totes les persones enquadrades o vinculades a actors que pertanyen a l'espai del canvi, i per tant no cal excloure a ningú".