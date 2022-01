L'ONG Caminant Fronteres ha xifrat en 4.404 les persones que van morir el 2021 intentant entrar a l'Estat espanyol. Això suposa un augment del 102,95% en relació amb l'any anterior, quan es van comptabilitzar 2.170 morts. Segons les dades presentades aquest dilluns per l'ONG, la ruta més perillosa és la canària en què s'han comptabilitzat 4.016 víctimes mortals en els 124 naufragis que s'han pogut registrar. La coordinadora de Caminant Fronteres, Helena Maleno, ha denunciat que aquestes morts -una mitjana de 12 al dia l'any passat- es deuen a "factors polítics", a una "manca de coordinació" entre països en "defensa de la vida" així com a una "manca de mitjans de rescat" i a retards en les cerques d'embarcacions.

Maleno ha alertat que les rutes que segueixen els migrants per mar són "cada cop més perilloses i llargues" i que les condicions de les embarcacions i de les persones que hi viatgen són "precàries" i sovint les condueixen persones amb "nul·la experiència". L'ONG també explica que hi ha embarcacions de particulars i empreses que deneguen l'ajuda per por a ser criminalitzats.Del total de víctimes mortals, l'ONG ha xifrat en 628 les dones i en 205 els nens i nenes. El 94,8% de les víctimes segueixen sense ser identificades i 83 embarcacions van desaparèixer amb totes les persones a bord.