Els pressupostos generals de l'Estat de 2022 han superat aquest dimarts l'últim tràmit parlamentari al Congrés i han quedat definitivament aprovats. D'aquesta manera, entraran en vigor l'1 de gener de 2022. Els PGE han hagut de sotmetre's a una segona votació a la cambra baixa després que el projecte patís una modificació en el seu pas pel Senat, ja que gràcies al suport del PP es va aprovar una esmena parcial de Compromís per impulsar el català, el basc i el gallec. Al Congrés, la iniciativa del partit valencià també ha rebut el suport del PSOE i Unides Podem, que s'han sumat al PP i als partits independentistes i sobiranistes. Així doncs, l'esmena parcial que ha retardat una setmana l'aprovació final dels comptes s'ha incorporat als PGE.

La modificació aprovada és l'esmena 3702 del senador de Compromís Carles Mulet, que proposa destinar 1,6 milions d'euros a la "promoció i difusió de les llengües protegides per la carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, València i Illes Balears".

El Congrés ha aprovat incorporar-la amb 281 vots a favor, 62 en contra i una abstenció. Amb aquesta última votació, els comptes públics han quedat definitivament aprovats. El conjunt dels PGE han pogut tirar endavant gràcies al suport d'onze formacions (PSOE, UP, ERC, PNB, EH Bildu, PDeCAT, Més País, Compromís, Terol Existeix, Nova Canàries i PRC), que van sumar 188 vots en la primera votació a la cambra baixa.

Crítiques a la maniobra del PP

La diputada del PSOE Montse Minguez ha destacat que els comptes públics han superat tres votacions i han tret importància al fet que hagin hagut de tornar al Congrés, quan el govern espanyol pretenia aprovar-los definitivament al Senat. Minguez ha negat que el PP els hagi "colat un gol" i que la votació hagi estat un "desastre". "S'han fet un gol en pròpia porta", ha dit al PP. La diputada d'Unides Podem Sofía Castañón ha criticat la maniobra del PP, que veu pròpia d'una "innocentada", però ha donat suport al contingut de l'esmena de Compromís. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha criticat que haver forçat aquest ple és "una enorme irresponsabilitat" per la despesa "innecessària" que suposa i per la situació pandèmica. "La gent ha de saber que estem aquí perquè tenim una oposició i una dreta lamentable. Vostès no fan política, vostès fan el troll", ha dit Rufián al PP. El portaveu d'ERC ha instat els populars a "deixar d'imitar Vox" i ha dit al PSOE que "s'ho faci mirar", perquè les votacions dels PGE han estat "un desastre". El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha titllat la situació de "peculiar" i ha ironitzat que està disposat a assistir al Congrés quan faci falta per aprovar iniciatives a favor del català. A banda, Bel ha dit al govern espanyol que ara té la responsabilitat d'executar aquest pressupost tal com ha acordat amb els grups que hi han votat a favor.

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha afirmat que és el "món al revés" i ha instat el PP a donar suport a les llengües cooficials en altres iniciatives, com la llei audiovisual. El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha retret al PP que faci una "rabieta permanent". "Que petit s'ha fet el PP de Casado", ha afirmat.La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha denunciat que el moviment del PP és un joc "irresponsable" en plena pandèmia així com "inversemblant" i "absurd". Per a Aizpurua, "reflecteix fidelment la incapacitat del PP d'entendre el valor i el respecte que mereixen les llengües pròpies".

Pel que fa a Cs, el diputat Guillermo Díaz ha carregat contra els populars i ha defensat que és propi de persones "desconnectades de la realitat" forçar un nou ple per "molestar" el govern espanyol. Díaz ha dit que el que ha aconseguit el PP és "molestar també els espanyols". El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dit que el PP queda "retratat" i ha afirmat que és "greu" el suport a aquesta esmena.

El PP ho justifica

El diputat del PP Mario Garcés ha defensat que el que ha passat aquest dimarts demostra la "decadència moral i política del PSOE, que s'escoltarà en les llengües d'aquest país". Garcés ha rebutjat les crítiques i ha carregat contra la gestió del govern espanyol.

Ple marcat per la Covid-19

El ple d'aquest dimarts, celebrat en plena sisena onada de la pandèmia, ha estat marcat per la Covid-19. La de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha estat l'absència més destacada després que donés positiu en coronavirus. Ha presidit el ple el vicepresident primer, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. A més, la cambra baixa ha habilitat el vot telemàtic per als diputats.