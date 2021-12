La Carmen ja ha cuinat els calamars farcits que tant els agraden als seus fills i prepara la sopa de rap que soparan la nit de Nadal. Les habitacions estan a punt per a l'arribada de la família; els llençols i tovalloles, preparades i els regals de Reis, comprats. El Nadal encara té nom de dona: les festes suposen un esforç i una càrrega mental extra per a elles, que es tornen a desviure per cuidar i reunir els seus.

Compres, neteja, bugades, planificació, regals... La feina de cures es multiplica i cau, en gran mesura, sobre les espatlles de les dones.

"A casa meva, ens encarreguem de tot la meva mare, la meva tia i jo. Des de qui pensa el que es farà a qui ho compra, ho prepara, ho posa i ho recull. Som nosaltres. El meu pare, els meus oncles, els meus cosins i el meu germà no s'encarreguen de res, ells exigeixen", explica l'Elisabeth, historiadora de 37 anys.

"La càrrega del Nadal la portem nosaltres i això genera més cansament mental que no pas físic", reconeix la Pilar, professora d'anglès jubilada. La vigília de la nit de Nadal, la Carmen, l'Elisabeth i la Pilar han parlat amb El Periódico de España sobre el repartiment desigual dels preparatius nadalencs, encara llunyíssim de la coresponsabilitat, sobre la càrrega mental que això suposa a les dones i sobre com elles no només s'encarreguen de la casa i el menjar, sinó que esperonen els llaços afectius i actuen de cola perquè la família es reuneixi cada any.

"Crec que som nosaltres les que mantenim la família unida per Nadal. En el meu cas, des de la meva àvia, a la meva mare fins a mi i ara li tocarà fer-ho a la meva filla gran, encara que el seu marit és molt competent", sosté la Carmen, treballadora de banc jubilada.

Donar menjar als teus és una forma d'estimar

La Carmen confessa que aquestes festes l'estressen moltíssim, sobretot l'agobia planificar els àpats. Demà, arribaran a casa les dues filles amb les parelles, dos nets, la seva germana i el seu cunyat. "Vaig comprant els ingredients amb setmanes d'antelació i els regals de Reis vaig començar a comprar-los fa mesos", indica aquesta jubilada previsora.

"M'agobia no tenir controlat el menjar i també que puguin sorgir discussions a taula", afirma. El seu marit participa als preparatius parant taula, acompanyant a fer les compres, tallant l'embotit o netejant el marisc i el peix. "La família es podia posar més les piles", diu. La Carmen fa broma sobre fer vaga i reconeix que li encantaria passar un cap d'any amb el seu marit en un lloc on els ho donessin tot fet.

"A mi m'agrada molt bolcar-me en la preparació dels menjars perquè és una manera de vertebrar l'afecte, una manera d'estimar, una manera de donar. En aquesta família hem socialitzat al voltant de la taula i el menjar ha dirigit molt la nostra vida", explica. Tant es bolca i s'embolica a la cuina que la nit del 24 de desembre és l'única que seu a sopar sense arreglar-se, i moltes vegades acaba menjant el plat fred.

Ha estat un any dur per a la família i aquest serà el primer Nadal que la Carmen passi sense la seva mare, que a més feia anys el 24 de desembre. L'any passat no hi va haver celebració per culpa de la pandèmia. El Nadal li sembla l'època més bonica de l'any perquè es pot retrobar amb les filles i els nets, que viuen lluny, i perquè li encanta fer regals a les persones que vol. L'esforç, diu, la compensa.

Una època estressant

La il·lusió per passar temps amb el seu net, que veu poc durant l'any, és el motor de la Pilar per afrontar el Nadal, una època que li produeix certa mandra i força estrès. "Pensar què mengem, què sopem, haver d'adornar la casa, sortir a les compres és estressant".

"Sempre m'ha encantat el Nadal, sobretot quan els meus fills eren petits, però quan comencen a faltar persones estimades, els pares, ja és una altra història. He decorat la casa perquè el meu net em va dir que volia tenir un arbre, li agraden les llums i ho he fet sobretot per ell", apunta.

Té les compres fetes, però reconeix que quan passen les festes acaba cansada: "Quan ja han passat dius: buf". A casa seva han arribat a ajuntar-se fins a vint persones, "un tràfec", i encara que la Pilar compta amb el suport del seu marit per parar taula o fer compres, és ella la que s'implica més en l'organització i la preparació.

"Encara crec que és la dona la que porta el Nadal, la que fa per cuinar i perquè la família s'ajunti, la que mou tot el que calgui", afirma.

"M'enfado molt"

L'Elisabeth pertany a una generació més jove que la Carmen i la Pilar. Acaba d'agafar el tren des de Madrid per anar al seu poble de Ciudad Real a passar les festes amb la família i és molt crítica amb el repartiment desigual de tasques que assumeixen les dones.

A casa dels seus pares s'ajunten al voltant de vint persones: avis, oncles, germans, cosins, nets. "No només és el dia de la nit de Nadal i el Nadal, són molts dies. El 26, el 27, el 28 també es menja i se sopa i així fins al següent festiu. És preparar molt, per a molts dies i per a molta gent". La seva mare, la seva tia i ella són les encarregades de tenir-ho tot preparat. I tot engloba l'alimentació i l'organització de la logística domèstica: escalfar les habitacions, preveure que els llits estiguin vestits, la roba neta, la cura dels avis...

Fins a la disposició de la taula al sopar de la nit de Nadal s'evidencia la desequilibrada implicació dels comensals en les tasques en funció del seu sexe: els homes se sentin al fons, lluny de la porta, i les dones al costat d'aquesta, per tenir més facilitat per arribar a la cuina.

"Cada any és igual, ells al fons i nosaltres al costat de la porta i al costat dels avis, perquè són la meva mare i la meva tia els que els atenen. Els homes seuen els primers a taula, se'ls consulta el que volen beure i prenen la primera ronda. Amb l'excusa que estan al fons i no poden sortir, no es mouen en tot el sopar", es queixa l'Elisabeth.

A més, al seu poble hi ha tradició de sortir de canyes la tarda del 24 de desembre, i els homes tornen a casa a taula. "M'enfado molt i els demano que també treballin, encara que la meva mare no vulgui. En general, passen olímpicament. La meva mare em crida l'atenció i em diu que què em costa. La tenen tan interioritzat que no fan res per canviar-ho i al final m'encarrego perquè, si no ajudo, ho assumeixen tot ella i la meva tia", subratlla.

Queda tant per canviar. "El Nadal té nom de dona, sempre, per a tot. Hem de seguir empassant-se i jo no vull empassar", conclou Elisabeth.