El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el Govern està compromès amb el llegat de Francesc Macià, un "fil roig" de la Generalitat republicana que tenen "més present que mai" en l'etapa de "reconstrucció" que afronta el país.

Pel president de la Generalitat, les paraules de Macià han de servir de guia en moments com els actuals, en què veu "evident" que la causa per la justícia social i el progrés col·lectiu "necessiten de la llibertat nacional". "Per això defensem la república catalana, per això defensem la independència, com a millor eina per aconseguir la justícia social, la igualtat d'oportunitats i el progrés del nostre país", ha afegit.

Aragonès també ha fet una nova crida a "extremar" les mesures precaució contra la covid-19 i ha fet un agraïment als professionals sanitaris que treballen per Nadal a hospitals, residències de gent gran i de discapacitats. "Per fer-los la feina més fàcil hem d'extremar les precaucions", ha insistit, amb l'objectiu de garantir l'"autoprotecció col·lectiva" i el "sistema de salut".

Borràs diu recorda que va "proclamar la república"

Laura Borràs, per part seva, ha honorat aquest Nadal la memòria de Francesc Macià, que va "proclamar la república catalana" i va "restaurar la Generalitat" en l'ofrena. La presidenta del Parlament ha assegurat que si avui la Mesa de la cambra catalana pot fer l'ofrena és perquè els que en formen part són hereus "de la legitimitat d'aquelles institucions que ell va restaurar i que van sobreviure i han sobreviscut a 40 anys de dictadura, amb exili, amb persecució i amb repressió fins al dia d'avui".

També ha recordat que Macià era un home "d'aquells que fa un crit a un país i el posa en marxa", i s'ha encomanat a un esperit que és "el que necessita en aquests moments Catalunya".

Borràs ha indicat que l'ofrena a la tomba de Macià és també un homenatge a tothom que "en aquest fil de continuïtat històrica" farà possible que el 2022 es commemorin els 90 anys d'història de la restitució del Parlament.

Alhora també ha tingut un record per a les persones que travessen dificultats en el context de la crisi per la pandèmia de la covid-19, a les quals ha enviat els "desitjos de recuperació" de la Mesa del Parlament.

El valor de l'audàcia de Macià per Paluzie

Per la seva banda, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha demanat que "l'audàcia i el patriotisme" del president Francesc Macià "inspirin" l'any 2022. En una intervenció posterior a l'ofrena floral a la tomba del president de la Generalitat republicana a Montjuïc, Paluzie no s'ha referit al discurs del rei, a qui assegura que "fa anys" que no escolten. "Cap reacció", ha conclòs.