El sorteig de la Loteria de Nadal torna aquest dimecres a repartir felicitat en forma d'un total de 2.408 milions d'euros. A l'EMPORDÀ, aquest 22 de desembre et tornarem a oferir un seguiment del sorteig en directe, amb una narració minut a minut de tot el que vagi passant al Teatre Real de Madrid i també es podrà veure el senyal en viu.

Els nens de San Ildefonso cantaran des de les 9 hores els premis davant d'un públic reduït al Teatre Real de Madrid on cada any s'espera que la sort es reparteixi arreu de l'Estat. Entre els premis repartits en el Sorteig Extraordinari d'aquest dimecres destaca la popularment coneguda com a 'Grossa' de Nadal de 400.000 euros al dècim. La segueixen el segon i tercer premi de 125.000 euros i 50.000 euros al dècim respectivament. També es repartiran dos quarts de 20.000 euros i vuit cinquens de 6.000 euros al dècim.

L'Empordà ofereix enguany el comprovador de números amb què podràs saber si aquest any sí, t'ha tocat la Grossa de Nadal o algun premi de la pedrea.