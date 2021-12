El nou ministre d'Universitats, Joan Subirats, ha promès el seu càrrec aquest dilluns al matí davant del rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i davant d'un exemplar de la Constitució. En l'acte, al qual han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Justícia, Pilar Llop, tampoc hi ha hagut presència de símbols religiosos tal com va passar amb la promesa de càrrecs de la resta de l'executiu de coalició. Subirats rebrà aquesta tarda la cartera del seu predecessor, Manuel Castells, al Ministeri d'Universitats en el tradicional acte de canvi de cartera. Subirats relleva Castells després que dimitís per motius de salut.

El nou titular d'Universitats és catedràtic de Ciència Política i va ser tinent d'alcaldia de Barcelona. Subirats accedeix al Ministeri d'Universitats a proposta dels comuns i forma part de la quota d'Unides Podem al Consell de Ministres.