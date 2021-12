Els transportistes han desconvocat la vaga que tenien prevista per als dies 20 i 22 de desembre després que la negociació amb el govern estatal hagi arribat a un acord "acceptable", segons els representants del col·lectiu.

Just unes hores abans anunciaven que les xerrades amb l'executiu no prosperaven i anunciaven tant el manteniment de l'aturada com una marxa lenta per la ronda litoral de Barcelona el dilluns 20.

Advertien que no s'estava donant al sector "la importància que té" ni s'estava valorant la situació "delicada" en què es troben "milers d'empreses". Finalment, però, la negociació ha permès arribar a una postura de consens que els transportistes preveuen explicar aquest dissabte.