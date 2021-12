L'acord entre els transportistes i el govern estatal es recollirà en un decret llei com a molt tard a finals de febrer. Així ho ha afirmat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, coincidint amb el congrés extraordinari del PSC que s'ha celebrat a Barcelona aquest dissabte. Per Sánchez, l'acord al qual s'ha arribat és "històric" i dona resposta a les reivindicacions i necessitats dels transportistes. La ministra ha assenyalat el pla de recuperació, transformació i resiliència es dota amb 140 milions d'euros per transformar el conjunt del sector, especialment en l'àmbit de la transició ecològica. L'acord, signat aquest divendres, ha permès desconvocar la vaga de transportistes previstes per al 20 i 22 de desembre.

La ministra ha remarcat que l'acord entre el sector de transports i el govern espanyol ha arribat després d'un procés "intens" de negociació entre les parts implicades. Sánchez s'ha mostrat "molt satisfeta" pel treball realitzat en un dels sectors que ha considerat "clau i estratègic" per a l'economia espanyola. En aquesta línia, ha defensat que les mesures acordades satisfan les demandes dels transportistes.

Segons Sánchez, el pla de recuperació, transformació i resiliència dotat amb 140 milions d'euros inclourà una partida de 20 milions que es reservaran per millorar les àrees de descans. D'altra banda, el document preveu mesures que modernitzin i digitalitzin el sector, així com també la realització de més inspeccions per garantir la dignificació dels professionals que es dediquen a aquest àmbit.

Un acord amb mesures llargament reivindicades

Amb aquest acord, els transportistes han desconvocat la vaga que tenien prevista per al 20 i 22 de desembre, just a les portes de les festes nadalenques. Entre altres mesures, s'ha establert la prohibició que el conductor participi en les operacions de càrrega i descàrrega, a més del compromís d'incorporar "de forma imperativa" a la llei la clàusula d'estabilització del preu del gasoil als contractes de transport. Així, es revisarà el preu del servei mitjançant diversos mecanismes inclosos en l'acord que atendran la pujada dels carburants.

Fenadismer aplaudeix l'acord i reclama el suport dels partits al Congrés

La Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer) ha celebrat aquest dissabte una assemblea general extraordinària i ha valorat amb satisfacció l'acord amb el Ministeri de Transports, després d'una negociació maratoniana de més d'onze hores. Segons Fenadismer, el pacte recull "bona part" de les reivindicacions plantejades per les associacions de transportistes que ajudaran a millorar tant les condicions de treball com la rendibilitat econòmica. De fet, l'acord entre govern espanyol i transportistes inclou un paquet de 20 mesures, que es tramitaran en un termini màxim de 60 dies a través d'un Reial decret llei per agilitar la seva posada en marxa. Fenadismer confia que la resta de grups polítics avalin el pacte durant el seu tràmit de convalidació al Congrés dels Diputats.

Prohibició que el conductor faci càrrega i descàrrega: moratòria de 6 mesos

Entre les mesures més rellevants de l'acord destaca la prohibició que el conductor realitzi les tasques de càrrega i descàrrega del camió en origen i destí, a excepció de determinades especialitats com les mudances, camions cisterna, grues de vehicles o paqueteria. En aquests casos, el transportista rebrà una remuneració diferenciada i desglossada a la factura. Per fer possible aquesta mesura, s'estableix una moratòria de sis mesos per permetre que els titulars de centres de càrrega i descàrrega puguin contractar i formar personal i mossos de magatzem.

Tarifes en funció del preu del gasoil i control empreses de transport estrangeres

L'acord entre govern espanyol i transportistes també recull l'obligatorietat d'actualitzar les tarifes del transport a la variació del preu del gasoil, el control de les empreses de transport estrangeres que operen a Espanya, la no imposició als camions de cap tipus de peatge o gravamen per l'ús de les carreteres "sense consens previ" amb les associacions de transportistes o el manteniment de la figura del gasoil professional (amb la possibilitat que la devolució que realitza l'Agència Tributària als transportistes es faci mensualment i no trimestralment).

En paral·lel, el Ministeri d'Hisenda es compromet a accelerar els procediments administratius per a la devolució del cèntim sanitari, declarat "il·legal" pel TJUE. Igualment, s'indemnitzarà els temps d'espera dels transportistes als centres de càrrega i descàrrega que siguin superiors a una hora, es modificarà la capacitat de càrrega dels camions (fins a 44 tones) al llarg del 2022 i es mantindran les ajudes anuals per als transportistes d'edat avançada o en situació d'incapacitat.

Finalment, el pacte entre el Ministeri de Transport i transportistes també inclou ajudes per a la digitalització de les empreses de transport i per a la construcció d'àrees d'aparcament segur, millores per a la sostenibilitat econòmica del sector i una revisió de les cotitzacions laborals dels conductors professionals.