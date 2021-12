L'acord entre els transportistes i el govern estatal es recollirà en un decret llei com a molt tard a finals de febrer. Així ho ha afirmat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, coincidint amb el congrés extraordinari del PSC que s'ha celebrat a Barcelona aquest dissabte. Per Sánchez, l'acord al qual s'ha arribat és "històric" i dona resposta a les reivindicacions i necessitats dels transportistes.

La ministra ha assenyalat el pla de recuperació, transformació i resiliència es dota amb 140 milions d'euros per transformar el conjunt del sector, especialment en l'àmbit de la transició ecològica. L'acord, signat aquest divendres, ha permès desconvocar la vaga de transportistes previstes per al 20 i 22 de desembre.

La ministra ha remarcat que l'acord entre el sector de transports i el govern espanyol ha arribat després d'un procés "intens" de negociació entre les parts implicades. Sánchez s'ha mostrat "molt satisfeta" pel treball realitzat en un dels sectors que ha considerat "clau i estratègic" per a l'economia espanyola. En aquesta línia, ha defensat que les mesures acordades satisfan les demandes dels transportistes.

Segons Sánchez, el pla de recuperació, transformació i resiliència dotat amb 140 milions d'euros inclourà una partida de 20 milions que es reservaran per millorar les àrees de descans. D'altra banda, el document preveu mesures que modernitzin i digitalitzin el sector, així com també la realització de més inspeccions per garantir la dignificació dels professionals que es dediquen a aquest àmbit.Un acord amb mesures llargament reivindicadesAmb aquest acord, els transportistes han desconvocat la vaga que tenien prevista per al 20 i 22 de desembre, just a les portes de les festes nadalenques.

Entre altres mesures, s'ha establert la prohibició que el conductor participi en les operacions de càrrega i descàrrega, a més del compromís d'incorporar "de forma imperativa" a la llei la clàusula d'estabilització del preu del gasoil als contractes de transport. Així, es revisarà el preu del servei mitjançant diversos mecanismes inclosos en l'acord que atendran la pujada dels carburants.