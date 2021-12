Al llarg de 2020, les Forces de Seguretat de l'Estat van practicar 24.114 detencions per activitats relacionades amb el tràfic de drogues a Espanya. És una de les principals conclusions de l'Estadística Anual sobre Drogues 2020, informe que elabora el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). La xifra de detencions al llarg de l'any dur de pandèmia va suposar un descens del 0,24% respecte a 2019. Algunes de les seves xifres -sobretot de confiscacions- ja s'estan veient superades en els recomptes parcials de 2021.

L'haixix i la marihuana regnen sobre l'estadística del CITCO: més de la meitat dels detinguts per delictes de narcotràfic, el 58%, ho van ser per conrear, transportar, emmagatzemar o vendre productes cannàbics, segons les xifres d'un informe que reuneix dades d'operacions de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Vigilància Duanera, els Mossos d'Esquadra, la Policia Foral de Navarra i l'Ertzaintza.

D'aquests més de 24.000 detinguts, 5.899 ho van ser per tràfic de cocaïna, 3.840 per cultiu de plantes de cànnabis, 7.182 per tràfic de marihuana, 6.938 pel de haixix. A la banda minoritària d'aquest fenomen, 1.474 detencions ho van ser per tràfic d'heroïna i de drogues sintètiques. Un 69% de les detencions es van practicar a ciutadans espanyols. Entre els estrangers atrapats per forces policials, les nacionalitats majoritàries són les del Marroc i Colòmbia. L'any 2020, 20.897 d'arrestos van ser realitzats a homes i 3.217 a dones.

Marihuana i cocaïna

El creixement més notable de presència de drogues en les operacions policials antinarco de 2020 ho protagonitza el cànnabis, sobre l'increment del qual han expressat recentment la seva preocupació el ministre Fernando Grande-Marlaska i el director del CITCO, el general de la Guàrdia Civil Manuel Navarrete. Les Forces de Seguretat van confiscar 1.700.462 plantes, un 10,5% més que el 2019, i malgrat les restriccions de sortida imposades pel coronavirus en el segon terç de 2020. Fonts d'Interior subratllen que aquesta xifra milionària suposa un 350% d'increment respecte a l'inici del lustre, el 2015.

Dins de les plantes cannàbiques, és la marihuana la que més creix en confiscacions: 70.073 quilos, amb un increment del 76% sobre 2019.

Les aprehensions d'haixix continuen sent aclaparadores: s'acosten ja al mig milió de quilos. Van ser en total 473.925, un 36% més que el 2019. Interior explica la pujada per la pressió policial desplegada a la costa de Cadis en virtut del Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar.

El confinament de la primavera del 2020 apunta per darrere d'alguns percentatges de descens a l'estudi. Les Forces de Seguretat espanyoles van confiscar 36.948 quilos de cocaïna, un 2,5% menys que el 2019. Set operacions sobre set vaixells a alta mar van reunir una part notable d'aquestes retencions: 8.355 quilos. La majoria de la cocaïna interceptada ho va ser en contenidors descarregats, principalment, en els ports de Barcelona, València i Algesires (Cadis).

Les diferents policies van capturar també a 130 persones que portaven al damunt un total de 333 quilos de cocaïna.

Només l'heroïna descendeix sensiblement a l'estadística del CITCO: van ser 179 quilos els detectats i confiscats el 2020, un 23,5% menys que el 2019.