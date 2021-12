El volcà de la Palma, que avui compleix 85 dies des que va entrar en erupció, ha registrat una "sobtada i colpidora" reactivació des de fa uns minuts, amb fortes explosions que se senten a gran distància i una enorme columna de cendres que s'eleva a grans altituds, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Canàries.

Itahiza Domínguez, sismòleg de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), també ha avisat d'aquesta reactivació del volcà al seu compte oficial de Twitter, en què destaca que ara mateix s'està produint una important emissió de cendra en l'erupció i es torna a escoltar el rugit del volcà.

Ahir, després de participar en una visita controlada per a mitjans de comunicació a les faldilles del volcà, científics de diferents organismes com IGN o l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) ja van advertir que cal ser cautelosos amb l'erupció, perquè es tracta d'un fenomen natural que pot revertir la tendència descendent d'energia dels últims dies.

També la directora de l'IGN a Canàries i portaveu del Comitè Científic del Pevolca, María José Blanco, va dir ahir en roda de premsa que mentre hi continuï havent tremolor, que indica el moviment de fluids, i emissió de diòxid de sofre (SOTA2), que reflecteix que hi ha magma a prop de la superfície, no es podrà dir que l'erupció ha acabat.

María José Blanco va incidir que aquests paràmetres han d'estar a zero o molt propers a aquest valor i va reiterar una vegada més que, si bé en els últims dies s'estan registrant valors baixos, hi ha d'haver una tendència descendent mantinguda en el temps.