EH Bildu ha anunciat que els cinc diputats abertzales al Congrés votaran a favor dels pressupostos generals de l'Estat de 2022. El líder de la formació independentista basca, Arnaldo Otegi, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que s'han produït "els avenços suficients" en els espais de negociació perquè la Mesa Política del partit hagi decidit donar-hi suport. Otegi ha fet una "menció especial" a ERC amb qui EH Bildu ha treballat conjuntament per "millorar" els PGE i també a Unides Podem, que ha "coadjuvat" en alguns aspectes. Els comptes públics es debaten i voten aquesta setmana a la cambra baixa.

La portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha detallat que l'acord per aprovar els PGE implica el compromís del govern espanyol de "convertir l'escut social en permanent". La diputada ha explicat que es farà incloent les mesures en la tramitació parlamentària de la llei d'habitatge.

L'escut social, que actualment està prorrogat fins al 28 de febrer, inclou la suspensió de desnonaments o la garantia de subministraments per a famílies vulnerables. Aizpurua ha explicat que l'executiu espanyol "garantirà una solució transitòria" fins que entri en vigor la llei d'habitatge.

A més, EH Bildu ha pactat una dotació de 25 milions d'euros per al fons de compensació de víctimes de l'amiant, que el canal infantil de la televisió autonòmica basca s'emeti a Navarra així com inversions per al País Basc.

Aizpurua ha afirmat que EH Bildu està "molt satisfeta" amb l'acord, que implica "avanços socials i econòmics importants".