El Congrés ha aprovat el nomenament dels quatre nous magistrats del TC que li tocava designar i que van ser proposats per l'acord entre el govern espanyol i el PP. Són Enrique Arnaldo, candidat proposat pel PP que ha generat tensions pels dubtes sobre la seva idoneïtat; Concepción Espejel, també pel PP; Inmaculada Montalbán, a proposta del PSOE, i Juan Ramón Sáez Valcárcel, per Podem. Han estat elegits en una votació secreta i telemàtica. Arnaldo per 232 vots. Espejel per 237. Montalbán i Valcárcel per 240. El resultat de la votació posa de manifest que hi ha hagut vuit vots díscols -entre ells els del diputat del PSOE Odón Elorza i dues diputades de Podem- que no han donat suport a Arnaldo i tres que no ho han fet a Espejel.

La cambra també ha aprovat els nous membres del Tribunal de Comptes i ha designat Ángel Gabilondo com a Defensor del Poble.

Les designacions dels nous membres del TC han obtingut el suport de les tres cinquenes parts de la cambra necessàries, però el govern espanyol no ha comptat amb el vot dels seus socis. ERC, Bildu i BNG han marxat de l'Hemicicle durant el debat, el PNB ha votat en blanc, i Junts i la CUP hi han votat en contra. Cs, per la seva banda, ha votat en contra de la designació d'Arnaldo i a favor de la d'Espejel.

Podem ho justifica per la necessitat d'aixecar el bloqueig

El diputat de Podem Antonio Gómez-Reino ha justificat el vot de la seva formació a favor de l'acord per la necessitat d'aixecar el bloqueig que el PP estava fent a la renovació del TC. Ha admès que els perfils del PP no agraden al seu partit, però "mentre el PP sigui imprescindible només hi ha dues opcions: pactar amb ells sabent qui som o permetre que continuïn segrestant les institucions". Quan ha acabat el seu discurs els diputats de Vox s'han aixecat a aplaudir-lo irònicament i han fet crits de "sí que es pot".

PP: "Són imparcials i independents"

El diputat del PP Vicente Tirado ha celebrat un acord que fa que "guanyin les institucions i el bé comú". "Hem de fer política amb majúscules", ha sentenciat en un discurs on ha afirmat que els quatre magistrats són "professionals de prestigi reconegut" que sempre han actuat "atenent exclusivament a criteris jurídics" i són "imparcials i independents". El d'avui, ha dit, és "un acte de normalitat democràtica" que "és bo per a Espanya".

PSOE: "Acordar és l'essència de la democràcia"

El diputat del PSOE Francisco Aranda ha demanat al PP que obri ara la porta a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Ha defensat l'acord perquè "acordar és l'essència de la democràcia" i malgrat les "carències" dels designats cal transmetre a la societat que "no hi ha dubtes en la defensa de les institucions".

Tres vots díscols

El PSOE i Podem havien advertit els seus diputats de la importància d'aquesta votació que permet la renovació d'un òrgan constitucional i que les direccions esperen que tingui continuïtat al juny, quan s'ha de renovar un altre terç del TC i canviarà la majoria a favor de les posicions progressistes.

El fet que la votació hagi estat secreta i telemàtica ha activat les direccions del PSOE i de Podem per evitar vots díscols. El PSOE va enviar aquest dimecres un correu electrònic a tots els seus diputats per advertir-los que independentment del fet que el vot sigui secret, primer l'hauran de comunicar a un assistent del grup.

Malgrat les pressions, finalment l'exalcalde de Donosti i diputat socialista al Congrés Odón Elorza ha anunciat que no ha donat suport a l'elecció d'Enrique Arnaldo. "Després d'una reunió amb la direcció del Grup Socialista on he explicat la meva posició, he fet amb responsabilitat el vot telemàtic on no he donat suport al Sr Arnaldo", ha afirmat. Segons ha apuntat, ho ha fet "en defensa del prestigi i la dignitat de les institucions del TC i el Congrés".

Podem no ha activat cap mecanisme de control, però fonts de la direcció confiaven en la disciplina dels seus diputats. Fins i tot l'exlíder de la formació, Pablo Iglesias, ha publicat un article a l'Ara defensant l'acord. Amb tot, hi ha hagut els vots díscols de Gloria Elizo i Maria Pita, que aquest dijous ja havien publicat un article a El Periódico de España (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) criticant l'elecció d'Arnaldo.

Els partits independentistes es fotografien contra l'acord

Els partits independentistes al Congrés han rebutjat participar en l'elecció dels nous magistrats del Tribunal Constitucional. ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, EH Bildu i BNG han sortit de l'hemicicle poc abans de l'inici del debat sobre les candidatures a renovar el TC per fer-se una fotografia conjunta que vol mostrar l'oposició a l'elecció i votació dels nous magistrats del Constitucional i també dels membres del Tribunal de Comptes.

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha dit en una atenció als mitjans aquest dijous al Congrés que no volen "avalar" l'elecció i que, per això ni intervindran en el ple ni participaran en la votació. Bel ha criticat que es presentin candidats amb vinculacions polítiques que resten credibilitat a les candidatures.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha afirmat que l'acció és una "protesta" contra "una infàmia" perquè "la millor manera de no reconèixer alguna cosa és no participar-hi". "Estem denunciant que aquesta vegada s'està donant entrada a personatges terriblement reaccionaris com Enrique Arnaldo, que és el paradigma de la vergonya del que està passant".

La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha afirmat que el d'avui és "un exemple vergonyós" d'un "repartiment de poder". "Una farsa allunyada del debat democràtic" que es fa més evident que mai, segons ha dit, per la presència d'Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. "És un repartiment de cromos sense cap vergonya", ha dit.

El diputat de la CUP Albert Botran ha expressat el rebuig de la seva formació a aquesta tria dels membres del TC, que és un òrgan "altament polititzat". "No participem d'aquesta maniobra i esperem que el règim del 78 caigui i doni pas a l'autodeterminació de les nacions", ha sentenciat. Des de l'escó la diputada Mireia Vehí ha afirmat que els perfils que el PP ha portat al Tribunal Constitucional són "intolerables des d'una perspectiva democràtica".

Junts: "No ens donin lliçons de constitucionalisme"

El diputat de Junts Josep Pagès ha participat al debat per qualificar de "vergonya" la designació dels magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. "Després d'això d'avui, senyors del PSC i de Podem, no ens donin als independentistes lliçons de constitucionalisme".

Arnaldo i Espejel, font de discòrdia

Des de l'anunci de l'acord, diverses informacions posen en dubte la idoneïtat d'Enrique Arnaldo. És autor de més de 300 articles a la premsa conservadora –on es posiciona en contra de qüestions que haurà de jutjar com la Llei de l'eutanàsia, i on ha criticat el procés independentista, entre altres- i ha participat en desenes d'actes organitzats per la FAES, la fundació de José María Aznar.

El seu nom apareix als sumaris de casos com el Palma Arena per les col·laboracions amb l'expresident balear Jaume Matas, i també Lezo, on consta una conversa amb l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González parlant del canvi d'un fiscal per un altre de 'bo'. En les últimes setmanes s'han publicat altres actuacions suposadament irregulars com el fet que compaginés la tasca de lletrat del Congrés amb feines de professor universitari o que actués alhora com a magistrat instructor i president del Tribunal Administratiu de l'Esport.

El Congrés també ha designat com a membre del TC Concepción Espejel, que manté vincles amb el PP i que ja va ser recusada per aquest motiu al cas Gürtel. L'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal es va referir a ella com "Estimada Concha" quan li va imposar la Creu de San Raimundo de Peñafort. Com a jutgessa va emetre el seu vot particular contra la Llei de l'avortament i contra l'absolució del Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Nova composició del Tribunal de Comptes

El Congrés també ha nomenat sis nous membres del Tribunal de Comptes que se sumen als sis que va designar aquest dimecres el Senat. Són Enriqueta Chicano, Isabel Fernández torres, Maria Dolores Genaro, Diego Íñiguez, José Manuel Otero Lastres, i Miguel Ángel Torres Maroto. La nova composició situarà la majoria en mans del sector progressista i deixa fora d'aquest òrgan la pràctica totalitat de vocals que van impulsar el procés contra els líders independentistes per l'acció exterior de la Generalitat.

Tots els noms que havien estat designats pel PP surten de l'ens mentre que dels membres actuals només es mantenen dues conselleres proposades pel PSOE. Es tracta d'Enriqueta Chicano i Dolores Genaro. Aquesta última va ser la consellera que va presentar un vot particular en què denunciava que l'informe de 2019 sobre les despeses d'Exteriors estava esbiaixat i contenia exageracions. Per contra, l'acord relleva l'exministra de Justícia del PP Margarita Mariscal de Gante, que havia de jutjar el cas.

Entre els nous noms també destaca l'entrada al Tribunal de Comptes de dos catalans de l'òrbita del PSC. Es tracta de Llum Rodríguez, gerent tributària de la Diputació de Barcelona, i Joan Mauri, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. A banda, també s'incorpora com a conseller de l'ens fiscalitzador Luis Antonio Ortiz de Mendivil, advocat del Col·legi de Biscaia, pròxim a Unides Podem.