Les forces de seguretat ja han detingut 12 de la vintena de passatgers que aquest divendres a la nit han aconseguit escapar-se d’un avió a l’aeroport de Son Sant Joan, a Palma de Mallorca. La Guàrdia Civil ha arrestat de moment 12 persones, entre elles el presumpte malalt que va provocar l’aterratge d’emergència, que després va ser traslladat a l’hospital de Son Llàtzer, d’on es va escapar poc després i que finalment va tornar a ser detingut. L’aeroport de Palma ha reprès la seva activitat després d’estar tancat durant unes hores i opera «amb total normalitat», segons ha informat Aena. Fonts pròximes a la investigació han explicat que la policia estudia la hipòtesi que tot estigués planejat per entrar de manera irregular a Espanya.

L’incident va tenir cap a les 19.00 hores de divendres quan un vol de la companyia Royal Air Maroc que cobria la ruta Casablanca-Turquia va fer un aterratge d’emergència a Palma per la indisposició d’un passatger amb diabetis. Aparentment l’home va patir un coma diabètic i va ser traslladat en ambulància juntament amb un acompanyant a l’hospital de Son Llatzer. Un grup d’una vintena de passatgers va aprofitar el moment per sortir de l’avió i fugir per les pistes, fet que va obligar a tancar l’aeroport.

Per ara, les autoritats policials han informat que cinc dels 12 detinguts han sigut arrestats per la Policia Local de Marratxí, que després de practicar les detencions dels sospitosos va alertar la Guàrdia Civil, perquè se’n fessin càrrec. En concret, l’Ajuntament de Marratxí ha comunicat que dues patrulles de la Policia Local han detingut a sa Cabaneta i es Figueral cinc de les persones que s’havien escapat d’un vol que va aterrar d’emergència aquest divendres a la tarda a l’aeroport de Palma.

Els agents es van personar a les 23.20 hores al carrer sa Comuna 29 de sa Cabaneta en rebre un avís dels veïns que alertava que hi havia quatre persones en actitud sospitosa i davant la possibilitat que formessin part del grup d’escapats d’un avió de Royal Air Maroc. La Policia Local en va identificar tres mitjançant el passaport, mentre que un no portava documentació. Els mateixos detinguts van reconèixer als agents que s’havien escapat de l’avió de Son Sant Joan. Diverses dotacions de la Guàrdia Civil es van desplaçar fins allà i es van fer càrrec dels detinguts per la Policia Local.

La cinquena detenció s’ha produït aquest dissabte a les 09.30 hores a es Figueral quan una patrulla de Policia Local ha identificat un altre dels escapats. Els agents segueixen, en aquests moments, amb les tasques d’investigació per mirar d’identificar si hi ha més fugits al municipi. Després d’aquestes detencions, el cap de la Policia Local de Marratxí, Alberto Rodríguez ha assenyalat que els detinguts s’enfronten a càrrecs d’infracció de la llei d’estrangeria i per immigració il·legal.