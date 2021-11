El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dijous les set esmenes a la totalitat que el PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Fòrum Astúries i CC havien presentat contra els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022. Han quedat rebutjades per 188 vots de formacions com PSOE, Podem, ERC, PDeCAT, PNB, EH Bildu o Més País i han rebut 156 vots a favor i una abstenció. L'executiu ha salvat aquest primer escull gràcies als acords assolits la setmana passada amb el PNB i amb ERC per evitar que aquestes dues formacions presentessin esmenes a la totalitat. Ara els comptes es debatran en comissió i els grups hi podran introduir esmenes parcials.

Un cop els pressupostos han superat la votació d'aquest dijous, ara s'obre un procés de tramitació al Congrés. En primer lloc els comptes es debatran en ponència a la Comissió de Pressupostos, que té fins al 12 de novembre per aprovar un informe. Després la mateixa Comissió de Pressupostos debatrà l'informe i les esmenes a l'articulat que quedin vives i elaborarà un dictamen abans del 19 de novembre.

El dictamen arribarà al ple del Congrés entre el 22 i el 25 de novembre. Els ministres presentaran les seves partides i es debatran les esmenes a l'articulat i les seccions que no s'hagin incorporat a les fases anteriors i que els grups hagin demanat mantenir vives. Un cop acabat el debat, el ple votarà secció per secció, i si alguna de les seccions cau per majoria simple, cauen tots els pressupostos. Si totes aconsegueixen el vistiplau de la cambra, els pressupostos queden aprovats al Congrés i passen al Senat.

Si al Senat no reben cap modificació, quedaran definitivament aprovats, però si reben algun canvi el text tornarà al Congrés, que pot aprovar el canvi o rebutjar-lo i deixar els comptes tal com van sortir de la cambra baixa.

Retrets al PP i Cs

El debat de totalitat ha deixat un encreuament de retrets entre el PSOE i la bancada de la dreta. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va criticar la manca de "crítica constructiva" del principal partit de l'oposició, que va titllar de "ruïna" els comptes. El líder del PP, Pablo Casado, va demanar-ne la retirada. "Si no haurà de venir el PP a arreglar-ho", va afirmar.

Montero també va retreure a Cs que s'hagi negat a negociar els pressupostos i s'hagi alineat amb PP i Vox. La líder de Cs, Inés Arrimadas, va criticar els pactes amb ERC i EH Bildu i va acusar el govern espanyol de "vendre mitja Espanya". Montero va instar el partit liberal a demostrar "moderació" i "utilitat" seient a negociar els comptes.

Enfrontament ERC - JxCat

Les diferents estratègies dels partits independentistes també han centrat part del debat. ERC ha defensat negociar els comptes públics i ha criticat que JxCat no ho entén perquè fa "molt de temps que viu a Twitter". El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, també ha advertit al PSOE que la seva "supèrbia" pot dificultar que arribin amb "gasolina" al final de la legislatura.Per la seva banda, JxCat va censurar que ERC faciliti la tramitació dels PGE "a canvi de res". "Junts no dona els vots a canvi de res i res és el que han aconseguit aquells que els han donat xecs en blanc", va dir la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que va denunciar la "prepotència" dels socialistes. La CUP també va denunciar que pactar els pressupostos amb el PSOE "no sembla massa útil" perquè els socialistes "no compleixen els compromisos".

Montero va sortir en defensa de l'estratègia d'ERC i va retreure a Junts i la CUP que la critiquin mentre fan "d'espectadors" i exigeixen el compliment d'acords als quals han arribat altres. El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, també va criticar que aquests dos partits se sumin al 'no a tot' de la dreta contra els pressupostos de l'Estat.

Llei de l'audiovisual

ERC ha facilitat la tramitació dels pressupostos per un acord amb el PSOE sobre la llei de l'audiovisual que estableix que els republicans fixaran quotes per protegir el català. Montero ha garantit en el debat que s'introduirà una reserva per protegir les llengües cooficials, però ha justificat la reticència del PSOE per por a "foragitar l'arribada d'inversions".

Rufián ha avisat que, per ara, "només s'ha superat la primera fase de negociació" i ja va advertir ahir en una entrevista que ERC seria "inflexible" per garantir el compliment de l'acord. JxCat va dubtar que es pugui aconseguir, ja que considera que "cap llei espanyola blindarà el català".

Acord amb el PNB

Pel que fa a l'acord amb el PNB, el govern espanyol va pactar l'assumpció íntegra de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) per part del País Basc. Tot i el pacte assolit per no presentar esmena a la totalitat, els nacionalistes bascos també van advertir que això no garanteix encara el suport al conjunt dels comptes públics i van recordar que encara estan pendents acords sobre qüestions com l'AVE.

Defensa dels comptes públics

Montero va apel·lar a la "responsabilitat" dels grups per aprovar els PGE per al 2022 i al seu "compromís" amb el "futur de la ciutadania". La ministra d'Hisenda va defensar que els PGE aporten "solucions", són "històrics" i són "objectivament bons", ja que són "indispensables per consolidar la recuperació econòmica i social" i fer que aquesta sigui "justa". El projecte preveu una inversió rècord de 40.000 milions d'euros i una despesa social "històrica" de 240.375 MEUR.