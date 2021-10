El secretari de Mitjans de Comunicació del Govern, Oriol Duran, ha afirmat que la quota del català en l'audiovisual és "important" però que no és l'única "clau" ni l'"únic que ha d'importar" en la nova llei espanyola del sector. En una entrevista a RAC1, ha reflexionat que s'ha convertit el debat del català en l'audiovisual a una qüestió "de si amb el 5% o el 6% se salvarà" i ha advertit que "es pot fer una llei amb unes quotes altíssimes, però que sense producció, talent ni gent treballant i pensant en català, malament rai".

D'altra banda, Duran espera que la renovació de càrrecs caducats a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) es pugui fer "abans de finals d'any".

El secretari de Mitjans de Comunicació dona per "bo" l'acord d'ERC amb el govern de Pedro Sánchez sobre el català en l'audiovisual. Duran ha assegurat que "posa el català i les quotes sobre la taula i fins ara no hi era més enllà de Catalunya".

Preguntat si era un acord de mínims, ha resolt que "és més del que hi havia" i "anirà bé". Duran ha volgut ampliar el focus més enllà del percentatge que ha de representar el català en l'oferta audiovisual i ha argumentat que si en una plataforma es pot trobar el catàleg antic però no les novetats, "tampoc és la sortida". En qualsevol cas, si s'acaba aprovant la nova llei, ha assenyalat que haurien de ser les plataformes les que impulsin el doblatge en català i treballar per incorporar-lo.

El secretari de Mitjans de Comunicació del Govern s'ha mostrat partidari que el CAC tingui capacitat vigilant i sancionadora també en la televisió digital com ara té en la lineal. Sobre la renovació dels òrgans de la CCMA i el CAC, Duran ha insistit que és "urgent" i que la situació d'"interinitat no ajuda a l'audiovisual". Després de la ronda amb els grups polítiques, ha afirmat que hi ha voluntat perquè la renovació no s'allargui si bé "sembla que hi ha algun grup que considera que és millor estar en la situació actual". Preguntat per aquesta qüestió, ha assenyalat que "hi ha tres grans forces que haurien d'impulsar-ho i no s'acaben de posar d'acord".