El ministre de l'Interior del govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que el suport d'EH Bildu al Congrés dels Diputats al govern espanyol que "tots els recolzaments al programa de govern exposats per Pedro Sánchez són i han de ser ben rebuts", segons ha afirmat en una entrevista a 'El País'. En plena negociació dels pressupostos espanyols per al 2022 i amb el possible suport del grup nacionalista basc d'Arnaldo Otegui, Grande-Marlaska ha defensat també que el govern espanyol compleix la llei amb l'acostament dels presos d'ETA.

Precisament, sobre els trasllats de presos d'ETA a presons del País Basc, el ministre ha remarcat que s'està aplicant la legislació penitenciària amb tractaments individualitzats per a cadascun dels presos, "com es fa amb el conjunt dels quasi 50.000 interns que hi ha als centres penitenciaris" d'Espanya.D'altra banda, el ministre ha considerat que per mitigar el dolor de les víctimes del terrorisme, el primer que s'ha de promoure és que desapareguin els homenatges públics a etarres empresonats, els 'ongi etorri'.

Per a ell, aquestes celebracions són un "afront" al sentiment de les víctimes del terrorisme. "Estem treballant en tots els àmbits, també en el marc legal, per evitar-los", ha dit. Ara bé, també ha remarcat que aquestes manifestacions s'han reduït de manera important.Segons el seu parer, la política de dispersió no era una política penitenciària, sinó una política antiterrorista que va ser "important" per fer front a ETA, però que ara "ja no és necessària".

Després de les afirmacions d'Arnaldo Otegui sobre que el dolor de les víctimes mai s'hauria d'haver produït amb motiu dels deu anys de la fi de la violència d'ETA, Grande-Marlaska ha assegurat que "no es pot obviar" que ha estat un pas, però que aquest "és insuficient". Al seu parer, l'esquerra abertzale té un camí al davant perquè tothom es convenci que aquesta assumeix que el terrorisme d'ETA va ser un "projecte totalitari".