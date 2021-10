El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dissenyat una Comissió Executiva Federal (CEF) de 42 persones, en la qual destaca la integració de sis dels seus nous ministres, un important relleu generacional, amb una mitjana d'edat de 47 anys -deu menys que l'anterior-, i una presència del 60% de dones. A més, només repeteixen 12 dels dirigents de l'actual Executiva.

Quant al repartiment territorial, la federació amb més representants en la nova direcció del PSOE és Andalusia, amb un total de nou, seguida de Madrid, que comptarà amb sis. El PSC i Castella i Lleó tindran quatre membres cadascun, Canàries en sumarà tres, el País Basc i Castella-la Manxa, dos cadascuna i la resta de comunitats tindrà un representant, com Ceuta.

En concret, formaran part del nou nucli dur de Sánchez a Ferraz el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a secretari per a la Reforma Constitucional i Nous Drets; la ministra de Sanitat, Carolina Darias, com a secretària de Sanitat i Consum; la de Ciència, Diana Morant, com a secretària de Ciència, Investigació i Universitats; i com a vocals, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; la de Política Territorial i portaveu, Isabel Rodríguez; i la d'Educació, Pilar Alegría.

Amb el seu nou equip, en què hi haurà la diputada més jove del Congrés, la castellanolleonesa Andrea Fernández, com a secretària d'Igualtat, es confirma l'aposta de Sánchez per plasmar en la seva Executiva un important relleu generacional. Fernández, de 28 anys, substitueix en aquest lloc la també ex-vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

També és significativa la gran presència de dones -el 60% davant del 40% d'homes- i, com s'esperava, la presència de perfils procedents del municipalisme, com és el cas de les ja ministres Alegría i Morant, o l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, com a secretària d'Emprenedoria i Impacte Social. A més, l'alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, serà la presidenta del Comitè Federal.

En l'Executiva, que és l'òrgan encarregat de gestionar el dia a dia del partit, també entren el diputat de Jaén Felipe Sicilia com a portaveu; la directora adjunta del gabinet de Sánchez a la Moncloa, Llanos Castellanos, com a secretària de Justícia, Relacions Institucionals i Funció Pública; i la dirigent basca Idoia Mendia, com a secretària d'Estudis i Programa.

Entre les cares noves de l'Executiva destaca així mateix la portaveu a l'assemblea de Madrid, Hanna Jalloul, com a secretària de Política Internacional i Cooperació al Desenvolupament; o el conseller de Política Territorial de la Generalitat Valenciana Arcadi España, com a secretari de Transports, Mobilitat Sostenible i Agenda Urbana; i com a secretària de Repte Demogràfic, Maite Pérez Esteban.

En aquesta nova Executiva només mantenen el seu lloc 12 dirigents dels 49 que van conformar l'equip que Sánchez va dissenyar en el 39è Congrés Federal del 2017. És el cas, com ja s'havia confirmat, de Cristina Narbona com a presidenta del partit; Adriana Lastra com a sotssecretària general; i Santos Cerdán com a secretari d'Organització.

Així mateix, conserven el seu seient, tot i que amb diferents responsabilitats, els dirigents Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ara serà secretari de Política Municipal; Javier Izquierdo, que assumirà la Secretaria d'Acció Electoral; el secretari general d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, com a responsable d'Autonomies; Pilar Cancela, que assumeix la secretaria d'Exterior; Patxi López, com a Memòria Democràtica i Laïcisme.

La portaveu al Parlament Europeu, Iratxe García, conserva la secretaria d'Unió Europea; Pedro Casares assumeix la secretaria de Transformació Digital; Mª Luz Martínez Seijo conserva Educació; i Luc André Diouf es manté, ara com a secretari de Polítiques Migratòries i Refugiats.