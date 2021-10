El govern espanyol estudia com mantenir part de les cabines de l'AP-7 a la Jonquera per si cal fer controls a la frontera en situacions excepcionals. El subdelegat de l'Estat a Girona, Albert Bramon, diu que cal "trobar una alternativa" i habilitar una zona on la policia pugui apartar els vehicles. Per això, reconeix que la demolició de les estructures actuals s'endarrerirà i que no es podrà fer aquest 2021.

Bramon però també confia que d'aquí a un any, com a màxim, s'hagi trobat una solució definitiva. El subdelegat, que ha valorat els pressupostos a la demarcació, diu que entre les "prioritats" dels comptes hi ha avançar amb l'estudi de la variant de Figueres i acabar del tot la millora de l'N-II entre Maçanet i Tordera.