El president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que l'escridassada i els xiulets contra ell durant la desfilada del 12-O demostren com el PP i la ultradreta "entenen la convivència i el respecte a l'ordre constitucional". Ha retret també a Pablo Casado que aquest cap de setmana afirmés que Espanya està "en bancarrota". Unes manifestacions "falses", segons Sánchez, que no només "insulten la intel·ligència dels espanyols", sinó que "van en contra de l'interès d'Espanya". En resposta a la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, Sánchez també ha rebutjat el dret d'autodeterminació, perquè "el pitjor que podem fer és fracturar i dividir amb referèndums que no aporten res".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions al Congrés durant una sessió de control on Casado ha avalat l'escridassada perquè al seu entendre és "la veu del carrer", i ha insistit que el govern espanyol ven uns "brots verds" inexistents: "Això acabarà malament per culpa seva, li passarà com a Zapatero i el PP haurà de rescatar Espanya per tercera vegada", ha sentenciat.

Casado també ha proposat a Sánchez que malgrat que no hi ha acord sobre el CGPJ el PSOE i el PP renovin ara el TC i el Defensor del Poble. Ha insistit que "el sanchisme és radicalitat i sectarisme", i ha acusat el president del govern espanyol d'haver incomplert "totes les seves promeses" als espanyols.

Sánchez li ha respost retraient-li que faci declaracions "contràries a l'interès dels espanyols". "Espanya no està en bancarrota: creix, crea ocupació i té una prima de risc baixa. No sé on el portarà la seva oposició, però li demano que no faci declaracions que a més de ser falses i insular la intel·ligència dels espanyols, van en contra de l'interès d'Espanya".

Pel que fa a la renovació dels òrgans constitucionals, Sánchez ha demanat a Casado que no utilitzi "una visió avantatgista de la legalitat democràtica". "Compleixi amb tota la legalitat democràtica i els compromisos de la Constitució", ha sentenciat.

Sánchez també ha respost una pregunta del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que li ha demanat canvis al decret de les elèctriques que el Congrés vota aquest dijous, perquè "tal com està concebut implica que les elèctriques repercuteixen costos als contractes fixos dels clients industrials, fet que ha provocat que algunes empreses hagin aturat la seva activitat"."No és acceptable que les elèctriques utilitzin les empreses, però la solució no és una retallada simple de beneficis", ha dit Esteban, que l'ha advertit que en aquesta decisió "en joc el futur de l'economia i la producció industrial", i també "el seu propi govern".

En la seva resposta, Sánchez ha afirmat que calen reformes a nivell europeu per "posar punt i final a l'especulació financera als mercats de CO2". "Em sembla de justícia social que les empreses energètiques que estan cobrant molt per sobre dels seus costos ajudin", ha dit el president espanyol.

Rebutja el dret d'autodeterminació

Per últim, el president espanyol ha respost una pregunta de la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, que li ha demanat que assumeixi el respecte a les decisions dels ciutadans i obri la porta al dret a l'autodeterminació. "Li demanem que deixi d'actuar com la dreta i demostri que aquest govern que es defineix com a progressista actua com a tal".

Sánchez, per contra, ha insistit en el seu 'no' al dret d'autodeterminació. "És evident que compartim que la ciutadania ha de ser qui decideixi, però discrepem sobre la manera d'expressar aquesta opinió", perquè "nosaltres creiem en la democràcia representativa" i al Congrés "s'expressa la voluntat popular en forma de la representació dels grups parlamentaris".

"Aquesta és una democràcia plena i no acceptarem dividir la societat espanyola, en aquest cas la basca, en funció de referèndums interessats i binaris", perquè "el pitjor que podem fer és fracturar i dividir amb referèndums que no aporten res", ha sentenciat.