Un nou mitjà nacional per impulsar la vertebració d’Espanya i donar veu als territoris. És el plantejament amb què ha nascut EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que aquest dimarts estrena la seva edició de paper i que aquest dilluns ha celebrat un acte de presentació oficial al madrileny Hotel Riu de la plaça d’España.

En l’esdeveniment s’ha narrat en viu el compte enrere i el posterior llançament de la pàgina web del mitjà, que compta amb una edició en paper disponible als quioscos de Madrid de dilluns a divendres. Per donar la benvinguda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA s’han congregat un centenar d’autoritats del país: ministres, presidents autonòmics, càrrecs institucionals i directius d’algunes de les empreses més destacades del país. En total, uns 400 convidats per rebre el nou diari, en una celebració en què s’han respectat en tot moment les mesures de seguretat d’acord amb la situació, com controls imperceptibles de temperatura als accessos i sistemes de regeneració contínua d’aire.

El president de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola, i el conseller delegat, Aitor Moll, han protagonitzat la recepció de convidats abans que comencés la presentació oficial, i l’actor José Luis Gómez ha introduït l’esdeveniment amb una interpretació de fragments literaris sobre periodisme escrits per autors com ara Mariano José de Larra, Miguel de Unamuno, Ryszard Kapuscinski i el periodista nord-americà Benjamin Bradlee.

L’obertura ha anat a càrrec de la vicepresidenta, que ha destacat la qualitat i la independència informativa com a valors fonamentals presents tant en la nova redacció com en les 24 capçaleres que ja integren el grup. En la seva intervenció, ha reivindicat «el dret a una premsa lliure, plural i independent» com a «part essencial de la nostra convivència en democràcia».

En aquest sentit, Sarasola ha destacat el paper de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA com «una capçalera que vol contribuir al progrés i que entén que l’espanyol és un poble unit en la riquesa de la seva diversitat» i ha remarcat els dos valors que constitueixen «una senya d’identitat» en els mitjans del grup: el rigor en la informació i el compromís amb la societat.

Aquest compromís social del nou mitjà vindrà marcat pel seu caràcter «integrador i sensible a les qüestions socials». «El PERIÓDICO DE ESPAÑA defensa la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i lluita amb tota la seva energia contra el problema de la violència de gènere», ha destacat la vicepresidenta, que ha presentat el nou diari com «un diari amb ànima, amb empatia, amb sentit de la justícia».

Sarasola ha posat en relleu el desafiament que representa la nova aposta periodística per a un grup editorial «que ha consolidat el seu desenvolupament en el coneixement profund de l’Espanya plural». L’empresària també ha volgut dedicar unes paraules de «carinyo i solidaritat» als afectats pel volcà de les Canàries, una terra que va ser el bressol de Prensa Ibérica fa més de 40 anys, quan es va posar en marxa aquesta empresa familiar.

Tot seguit ha intervingut Fernando Garea, director d’EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que ha dedicat les seves primeres paraules a traslladar «tota la il·lusió i passió que hi ha darrere d’aquest projecte», que neix amb el plantejament d’«allunyar-nos del soroll i del periodisme declaratiu». «Volem aportar elements de judici perquè els lectors es formin la seva opinió sobre els temes. No pretenem dirigir les seves opinions, ni reforçar les seves posicions, i per això aportarem visions plurals».

El periodista ha destacat la importància dels tres pilars que componen un mitjà: l’editor, la redacció i els lectors. En aquest punt, va assegurar que el grup editorial liderat per Moll i Sarasola ha demostrat amb escreix «que sap fer diaris des de fa temps i que produeix continguts informatius de qualitat». Un grup que amb més de 1.200 periodistes té ara «el repte enorme d’harmonitzar els seus continguts i presentar-los a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA».

El nom no és casualitat, ha volgut precisar Garea, ja que l’objectiu és «fer que el nom del diari sigui, precisament, el que volem que sigui: la plataforma dels continguts d’una Espanya plural, diversa i descentralitzada que hem d’escoltar molt més. I de la qual hem de servir d’altaveu». «Per això diem –ha continuat– que som la suma de veus».

Sobre la redacció, el segon element decisiu, l’ha descrit com una «barreja perfecta d’experiència i joventut. De talent periodístic i coneixements tècnics». A més, ha apuntat que compta «amb la mateixa quantitat de dones que d’homes i una mitjana d’edat per sota dels 40 anys». També s’ha dirigit al lector, i ha situat l’objectiu en «merèixer la seva confiança, ser creïbles, ser diferents». «A ells intentarem arribar ‘online’ i en paper, tot un repte en aquests temps. Una bonica bogeria que avui compartim amb tots vostès».

«Un important valor vertebrador»

L’acte de presentació, que ha sigut presentat per la periodista de la casa Silvia Tomás, s’ha tancat amb la intervenció del president de Prensa Ibérica, que ha descrit el nou mitjà com la culminació de l’estratègia de desenvolupament, amb un «recorregut invers a l’habitual en la història de la premsa a Espanya». Un diari que pretén ser «la veu de l’Espanya real» i que, amb dimensió nacional, «es nodrirà de la informació pròpia que elaboren els centenars de periodistes que treballen per a les capçaleres del grup als diferents territoris».

Moll va ressaltar l’«important valor vertebrador que els nostres diaris exerceixen a l’Estat de les Autonomies des dels temps de la Transició». Un Estat que ha considerat «peça clau en la modernització del país, de la seva estabilitat institucional i del seu progrés econòmic i social», tot i que ha assegurat també ser conscient «de les carències que pateix que ens obliguen a continuar perfeccionant-lo».

L’empresari ha defensat al seu torn que «només el periodisme responsable i de qualitat ens fa lliures». Un mitjà «exigent amb si mateix» que «es compromet amb la veritat», regit pels principis de l’ètica periodística i «capaç de rectificar l’error que cometi». Arran d’aquestes consideracions, Moll ha al·ludit els periodistes María Ressa i Dimitri Muratov, premis Nobel de la pau 2021 pel seu treball a favor de la llibertat de premsa.

Desembarcament d’autoritats

L’esdeveniment ha concentrat gran part de les autoritats del país, amb la presència de membres del Govern com la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; el titular de Presidència, Félix Bolaños; el de Cultura, Miquel Iceta; la d’Educació, Pilar Alegría; el d’Universitats, Manuel Castells; la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i el secretari d’estat de Comunicació, Francesc Vallès.

Han acudit, així mateix, a l’esdeveniment autoritats de les Corts, com el president del Senat, Ander Gil, Ana Pastor, vicepresidència segona, i Elisenda Guardino, directora de comunicació del Congrés.

A la gala hi han recalat nombrosos presidents autonòmics, d’acord amb el plantejament del mateix diari, que pretén obrir el focus més enllà de la capital. Així, entre els assistents a l’acte hi han estat el líder de l’executiu andalús, Juanma Moreno; la presidenta de Navarra, María Chivite; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la presidenta balear, Francina Armengol; el president asturià, Adrián Barbón; el de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras; el de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el canari, Ángel Víctor Torres.

També hi han assistit dirigents locals, com l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el de Vigo, Abel Caballero; el de Màlaga, Francisco de la Torre, i el de Càceres, Luis Salaya. Per part del món judicial, hi han acudit magistrats del Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional, el CGPJ i diferents Tribunals Superiors autonòmics.

A nivell nacional, han assistit a la gala representants de diferents partits, com Santos Cerdán, secretari d’Organització del PSOE, el portaveu parlamentari socialista, Héctor Gómez, Iñigo Errejón, líder de Més País, el portaveu de Cs, Edmundo Bal, i Teodoro García Egea, que ha assistit a la inauguració com a màxim representant del PP, acompanyat per Martínez-Almeida, que s’ha presentat a la festa en la seva doble condició de portaveu nacional del partit i alcalde de Madrid.

Ayuso ha deixat la seva representació en mans de la consellera de Cultura, Turisme i Esport, Marta Rivera de la Cruz, i el seu escuder en l’Assemblea de Madrid, Alfonso Serrano, que exerceix com a portaveu parlamentari sense deixar de donar una sola batalla ideològica, seguint l’estela i la manera de fer de la presidenta. Bé en sap d’això Mónica García, portaveu de Més Madrid, que hi ha acudit amb la seva cap de gabinet, i que cada dimarts i dijous confronta les seves idees amb ell al Parlament autonòmic. La presidenta de l’Assemblea, Eugenia Carballedo, també ha acudit a l’acte.

A l’ajuntament, en canvi, gairebé ningú ha volgut perdre’s la festa. La vicealcaldessa Begoña Villacís s’ha afegit a l’alcalde com a cap de l’equip de govern perquè quedi clar que al consistori hi ha una coalició amb dos líders al capdavant: un sol equip, sí, però dos lideratges també. I l’oposició ha acudit a la crida d’EL PERIÓDICO DE ESPAÑA també gairebé al complet. Malgrat haver mantingut al matí un encreuament de retrets amb l’alcalde, tant Mar Espinar (PSOE) com Rita Maestre (Més Madrid) han conversat amb l’alcalde com companys. I Recupera Madrid, l’escissió local de Més Madrid, també ha buscat el seu lloc amb l’assistència de José Manuel Calvo.

La representació econòmica

L’esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica ha comptat amb un teló pressupostari de fons. Amb el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat acabat de remetre al Congrés, i l’arribada dels fons europeus pendent de les reformes que es negociaran en les pròximes setmanes, com la de les pensions i la del mercat de treball, la inauguració d’EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha reunit els principals agents de la vida econòmica i els interlocutors de la taula del diàleg social. Pel costat del Govern, la Vicepresidenta Segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a qui s’ha pogut veure durant la celebració al costat del secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo. Del costat de la patronal, hi ha acudit el president de CEOE, Antonio Garamendi.

El líder sindical i l’empresarial han estat xerrant animadament de camí a la sala d’actes. Abans, Unai Sordo i el president de la Junta d’Andalusia s’han saludat i intercanviat unes paraules; tot després que fa menys d’una setmana, milers de persones convocades per CCOO i UGT es concentressin davant la seu de la presidència del Govern andalús per exigir una recuperació econòmica justa i el canvi del model productiu.

El president andalús s’ha erigit com un dels principals animadors de l’acte, i ha mantingut xerrades disteses amb dirigents socialistes com Ximo Puig, amb qui va fer front comú pel finançament autonòmic, i el ministre Iceta, a més del portaveu socialista, Héctor Gómez, i el president del Senat, Ander Gil.

El món dels negocis ha tingut una representació amplíssima en l’esdeveniment de presentació del nou diari de Prensa Ibérica, amb la presència d’executius de gegants empresarials com Inditex, Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa, Mercadona i El Corte Inglés.