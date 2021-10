El govern espanyol ha aprovat aquest dijous en un Consell de Ministres extraordinari els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 que inclouen 40.000 milions d'euros d'inversió pública. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat que es tracta d'una xifra rècord, ja que la inversió "no havia assolit mai tal magnitud". A més, els comptes públics també inclouen la "major despesa social de la història" amb 248.391 milions d'euros. En roda de premsa al Palau de la Moncloa, Montero ha destacat que els PGE fan la "major aposta realitzada fins ara" en polítiques per a la joventut amb 12.550 MEUR -gairebé el doble que el 2021- amb una despesa en beques de 2.199 MEUR així com l'ajuda al lloguer o el bo cultural.

D'altra banda, Montero ha concretat que els comptes incorporen 27.633 MEUR dels fons europeus, un 3,8% més que l'any passat. La titular d'Hisenda ha insistit que els pressupostos són "extraordinaris".