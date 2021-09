La tragèdia continuava ahir a La Palma. Cada vegada que la lava emergeix del volcà Cumbre Vieja a més de 1.100 graus centígrads i arriba a un habitatge, no només el calcina fins als fonaments, sinó que l’ensorra totalment entre les pedres de basalt calent. De moment, les pèrdues materials són les que més preocupen les autoritats, ja que, de moment, es descarta que hi pugui haver víctimes mortals, gràcies, entre altres coses, a la ràpida evacuació de la població i, per l’altra, a la lentitud amb què avancen les diferents colades de lava. Ahir ja s’havien evacuat 5.500 persones després d’haver desallotjat 40 habitatges més i almenys un miler de cases hien estat arrasades. S’esperava que les llengües de lava entressin al mar per la costa de Tazacorte ahir al vespre, però finalment es van alentir, va assenyalar el director del Pla de Prevenció de Risc Volcànic de Canàries. Així mateix, també preocupen els cultius, especialment de plàtans, raïm i alvocats, ja afectats fa un mes per un incendi.

Davant la devastació pel pas de la lava, Canàries s’ha compromès a reconstruir les cases afectades. Així ho va anunciar ahir el president del Govern de Canàries, Ángel Víctor Torres, que va afirmar que l’Executiu regional ja treballa en la redacció d’un esborrany de decret llei que permeti la requalificació dels terrenys afectats per la devastació de la lava per poder actuar en la recuperació dels habitatges i infraestructures en què sigui possible fer-ho. L’objectiu és «que es puguin reconstruir amb urgència els habitatges».

Les 5.000 persones evacuades són ateses pel personal de Creu Roja de Canàries. L’organització ha desplaçat a La Palma vint efectius que s’han sumat a 15 més que ja treballaven a l’illa, que es dediquen des de diumenge a donar suport a les persones allotjades als albergs habilitats en diversos municipis de l’illa.

Un total de 472 membres de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i la Unitat Militar d’Emergències (UME) participen en el dispositiu establert per l’erupció. La Conselleria d’Educació va decidir mantenir la suspensió de l’activitat lectiva, ja que la lava ha afectat les instal·lacions de diversos centres escolars. També s’han tancat carreteres, perquè algunes han quedat soterrades per la lava.

Per la seva banda, el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, va visitar ahir l’illa de La Palma per conèixer de primera mà les circumstàncies dels equips d’emergència i la ciutadania per l’afecció del volcà, i va assegurar que «tot Espanya» està molt pendent del que passa. Sánchez va aprofitar per traslladar «tota la solidaritat del Govern d’Espanya amb les famílies afectades» i el seu compromís perquè els veïns de l’illa puguin, «si no recuperar la seva normalitat prèvia, sí molt del seu dia a dia». A més, va tornar a recalcar que «tot Espanya està amb La Palma», perquè quan passa una catàstrofe al país sorgeix «tota la solidaritat i empatia de la ciutadania, que es bolca en la zona afectada». Sánchez va insistir que «això també s’està veient en la unitat de les administracions per poder fer front al fenomen natural» i va insistir que treballar coordinadament «dona seguretat i perspectives de solucionar emergències».