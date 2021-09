L'erupció del volcà Cumbre Vieja de l'illa canària de La Palma des de les 15.12 hores d'aquest diumenge obliga a evacuar entre 5.000 i 10.000 persones de tres municipis de la zona, segons la Guàrdia Civil. Les autoritats canàries ja abans havien decidit traslladar les persones amb mobilitat reduïda i han avisat a la resta perquè preparessin les maletes. S'ha iniciat l'evacuació dels barris de Tacande, Todoque, La Bombilla, La Laguna, El Remo i Puerto Naos, dels municipis de El Paso, Los Llanos de Aridane i Tazacorte. De moment no hi ha cap persona afectada, però ja s'han cremat algunes cases.

La carretera LP-212 ha estat travessada per la lava al barri d'Alcalá i també s'han tallat preventivament les carreteres LP-214, LP-105 i LP-301. La Guàrdia Civil treballa a la zona amb més de 120 efectius de seguretat ciutadana, trànsit, servei marítim, grup caní i altres. La Unitat Militar d'Emergències (UME) es desplegarà a la zona durant les properes hores i també hi acudiran serveis d'emergències d'altres illes canàries. El govern canari ha suspès les classes escolars als tres municipis més afectats almenys per aquest dilluns. Per la seva banda, la Moncloa ha anunciat aquest diumenge a la tarda que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ajornat el viatge que tenia previst per a aquesta setmana a la ciutat estatunidenca de Nova York. La Moncloa també ha informat que el president espanyol es desplaçarà aquest mateix diumenge a la tarda a Canàries per a seguir l'evolució dels esdeveniments.

L'erupció s'ha produït a la coneguda com a Montaña Rajada, al municipi de El Paso, després d'una setmana amb multitud de petits sismes –més de 1.450 registrats- de fins a 4 graus a l'escala de Richter.