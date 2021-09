El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran aquest dimecres a la tarda a soles a Barcelona i inauguraran després la taula de diàleg, segons apunten fonts dels dos executius, però està a l'aire si els dos presidents es quedaran fins al final de la reunió. La Moncloa sosté que el president espanyol hi serà com a mínim al principi, però no aclareix encara si liderarà la delegació de l'Estat durant tota la reunió o bé si un cop feta la salutació abandonarà la trobada. Fonts d'ERC apuntaven aquest dimarts que s'ha estat negociant que els dos presidents es reuneixin sols, inaugurin la taula de diàleg, però no s'hi quedin fins al final.

El mateix Sánchez va deixar oberta aquesta incògnita aquest dilluns en una entrevista a TVE on va anunciar la seva presència a Barcelona aquest dimecres. "Hi aniré", va dir, i "lideraré aquesta delegació i tindré la possibilitat de reunir-me amb el president de la Generalitat i després de trobar-me amb les dues delegacions". El fet que apuntés que es trobarà amb les delegacions ja va donar pas aquest dilluns a les preguntes sobre si Sánchez serà o no a la taula durant tota la reunió.

A més de Sánchez, la delegació espanyola està formada per la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, i els ministres de Presidència, Félix Bolaños; de Política Territorial, Isabel Rodríguez; de Cultura, Miquel Iceta; d'Universitats, Manuel Castells, i de Transports, Raquel Sánchez. Hi participaran, doncs, els tres ministres catalans.

Aquest dimarts es coneixeran els noms dels membres del Govern que hi seran presents. Fonts d'ERC ja van apuntar que els seus representants seran Aragonès, Roger Torrent, i Laura Vilagrà, però encara existeix la possibilitat que s'hi afegeixi algun nom. Junts encara no ha fet públics quins seran els seus representants.

La d'aquest dimecres serà la segona reunió de la taula de diàleg. La primera trobada va tenir lloc el febrer del 2020, amb Quim Torra i Pedro Sánchez encapçalant les dues delegacions. La pandèmia de la covid, la inhabilitació de Quim Torra i les eleccions catalanes van anar fent posposar la data de la segona trobada, que té lloc un any i set mesos després d'aquella cita.

La Moncloa ja ha deixat clares les línies vermelles del procés de "diàleg" que es reprendrà dimecres. Vol que serveixi per assolir acords entorn de "l'agenda per al retrobament", un document que inclou una reforma del finançament i millores en les inversions. També una desjudicializació de la política, mesures de regeneració democràtica i més autonomia financera per a la Generalitat de Catalunya, però no la possibilitat de fer passos en les principals demandes de les formacions independentistes: l'autodeterminació i l'amnistia.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha afirmat que la taula de diàleg ha de permetre parlar de tots els temes "amb absoluta llibertat", però el ministre de Cultura, Miquel Iceta, ja ha advertit que si la reunió va d'autodeterminació i amnistia "serà breu i no durà enlloc". La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha apuntat que la presència a la taula de la ministra de transports, Raquel Sánchez, ha de servir per trobar acords en "infraestructures".

El president del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat que la reunió marca l'inici del "procés de negociació" amb l'Estat, però ha admès que les parts parteixen de posicions "allunyades". Ha subratllat que aquesta és una setmana "important" en què tots hauran de dedicar esforços "per avançar". Tot i això, també ha recordat que no serà un procés "ràpid" i que cada part haurà de plantejar la seva proposta. "Totes es discutiran", ha afirmat.