El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que el seu executiu portarà "aviat" al Consell de Ministres "noves mesures que suposaran nous amortidors socials perquè el cost de l'energia no impacti a l'economia de les llars, i menys encara a les llars més vulnerables". No ha concretat en què consistiran aquestes noves mesures, però ha insistit que s'ha marcat com a objectiu que el rebut de la llum que paguin els ciutadans al final de l'any sigui similar al del 2018. Sánchez també ha assegurat que el seu govern aconseguirà aprovar els pressupostos del 2022, que es presentaran a finals de setembre o principis d'octubre i que incorporen una bateria de mesures importants per als joves.

El president espanyol ha fet referència al preu de l'electricitat a la reunió interparlamentària del PSOE que ha tingut lloc al Congrés dels Diputats. Ha recordat que en els últims tres anys el seu govern ha desplegat "un pla" perquè prevalguin les energies més barates, s'estableixi mesures de protecció als consumidors vulnerables "com el consum mínim vital amb què treballem".

També ha recordat que s'han adoptat "mesures fiscals específiques per amortir l'impacte de l'augment del preu majorista al rebut de la llum", i també que part dels beneficis de les elèctriques no vagi als comptes de resultats sinó a una rebaixa del preu de l'electricitat.

"Aprovarem els pressupostos"Sánchez ha promès també que el govern espanyol aconseguirà aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2022, que són "uns pressupostos pe a la recuperació" que "posen els ciutadans al centre de les nostres polítiques".Segons ha apuntat l'executiu els presentarà "a finals de setembre o principis d'octubre". Els PGE, ha dit, garantiran el poder adquisitiu dels més grans i asseguraran la sostenibilitat de la Seguretat Social, i oferiran un pla de xoc a favor de la gent jove amb polítiques d'habitatge, educatives, d'ocupació, de ciència i de cultura.

A més, segons Sánchez, els pressupostos impulsaran mesures a favor de la igualtat de gènere per protegir les dones, canalitzaran els fons europeus per digitalitzar el país, i abordaran la transició ecològica justa. També afrontaran el repte demogràfic.

Per aquest motiu ha demanat "el compromís de tots els grups parlamentaris i territoris", perquè "tots s'han de sentir compromesos amb l'aprovació d'aquests PGE" que suposen "l'oportunitat de dur a terme una transformació del país". "No s'entendria que hi hagi forces que no es volen sumar a aquesta gran transformació", ha conclòs.