La Junta Electoral Central (JEC) ha fet arribar aquesta setmana a l'expresident de la Generalitat Quim Torra la notificació de l'execució de tres multes que li imposa, per valor total de 8.500 euros, segons ha informat l'oficina de l'expresident en un comunicat. Aquestes multes s'imposen per no haver retirat les pancartes i llaços grocs de la façana de la Generalitat el 2019, per un correu dirigit a funcionaris, i per un missatge amb motiu de Sant Jordi, fets en període electoral. Torra considera que la JEC «desobeeix» l'informe del Consell d'Europa aprovat al juny en què es reclamava no sancionar «els successors dels empresonats per accions simbòliques que només expressen la seva solidaritat amb els detinguts».

Les multes imposades a Torra són dues per valor de 3.000 euros i una tercera per valor de 2.500 euros. El Tribunal Suprem va confirmar al març les tres multes argumentant que Torra va incomplir «el deure de neutralitat política» en període electoral.

En un comunicat, Torra qualifica aquestes multes «d'un exemple més que la repressió no s'atura» i que l'Estat «viu encara cec de venjança després de la gran victòria ciutadana» de l'1-O. «I ens recorda que les conseqüències repressives de quedar-se a mig camí de la proclamació i defensa de la independència són pitjors que les d'arribar fins al final», afegeix.

La repressió no s’atura. L’estat espanyol viu encara cec de venjança per la gran victòria ciutadana del Primer d’Octubre. La JEC espanyola desobeeix el Consell d'Europa i em robarà les pròximes hores 8.500€ per tres sancions de venjança per defensar drets https://t.co/GfGbpBj1Ek — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de julio de 2021

Torra afegeix que va fer totes les accions per la qual ara se'l multa en compliment de les indicacions del grup sobre detencions arbitràries de la Comissió de Drets Humans de l'ONU, «que animava les autoritats a denunciar la vulneració de drets que s'havia produït contra els polítics i ciutadans independentistes catalans».

L'expresident va anunciar al maig que no pagaria les multes. En aquell moment, va afirmar que caldrà que li «robin» els diners per cobrar-los, i que estava disposat a «anar a la presó» si calia, però que mai ordenarà «cap pagament a la JEC».