La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, la d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han renunciat a la seva acta de diputats d'ERC al Parlament per centrar-se en les seves tasques a cadascuna de les conselleries. Segons ha informat ERC, les seves renúncies es van registrar formalment aquest divendres. Per substituir-los, s'incorporaran al grup parlamentari d'ERC Eugeni Villalbí, Ángeles Llive i Jaume Butinyà. El grup ja ha iniciat els tràmits davant de la Junta Electoral per notificar les credencials dels tres nous diputats i preveu que es puguin incorporar ja al ple extraordinari previst per a la setmana que ve.

Eugeni Villalbí (La Sénia, 1978) va estar al capdavant de la secretaria general de Joventut de la Generalitat entre el 2006 i el 2011. Ángeles Llive (Quito, Equador, 1974) és actualment cinquena tinenta d'alcaldia de Caldes de Montbui, on està al capdavant de les regidories d'Igualtat, Feminismes i Polítiques LGTBI+, Nova Ciutadania, Salut, Participació Ciutadana i Voluntariat, i Cooperació i Solidaritat.Jaume Butinyà (Banyoles, 1970), que és bomber de la Generalitat des del 1995, va ser cap de llista per ERC a Banyoles en les darreres eleccions municipals. Va ser tinent d'alcaldia de la capital del Pla de l'Estany entre el 1999 i el 2007. També ha assumit responsabilitats al Consell Comarcal i a la Diputació de Girona.