L'exconseller de Presidència, Jordi Turull, ha culminat aquest dissabte la 'Travessa per la Llibertat' a Arnes (Terra Alta). Va iniciar la marxa el 10 de juliol a Portbou (Alt Empordà) i ha recorregut a peu més de 360 quilòmetres travessant Catalunya en quinze etapes. "Hem sortit de la presó i no hem demanat perdó, ni renegat de les nostres idees, ni per descomptat, hem dit que no ho tornaríem a fer i ha estat gràcies a vosaltres, perquè hi sou, ho tornarem a fer i millor", ha assegurat Turull en l'acte organitzat a la plaça major d'Arnes, davant de mig miler de persones. Jordi Sánchez també ha acompanyat a Turull en últim tram i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, així com altres autoritats que l'han rebut a l'entrada del municipi.

A banda, l’exconseller també ha criticat l’execució de les tres multes que la Junta Electoral Central ha imposat a l’expresident Quim Torra, per penjar llaços grocs i pancartes per la llibertat dels presos durant les eleccions del 2019, i ho ha qualificat d’una “nova vergonya”.