El Departament d'Interior, que lidera Joan Ignasi Elena, està mantenint ja converses amb el ministeri de l'Interior espanyol del ministre Fernando Grande-Marlaska, per tal d'evitar que es puguin repetir polèmiques i topades com la que es va produir durant l'extinció del foc Llança i el parc del Cap de Creus de la setmana passada. I és que, tal i com ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, la Generalitat "seguint el protocol va demanar al govern espanyol que reclamessin hidroavions francesos" per la seva proximitat a l'incendi, "però no es va autoritzar" des de l'Estat. Aquesta diferència de criteri és el que ara s'intenta resoldre.

Segons Plaja, en la gestió d'emergències com aquesta "no poden interferir altres criteris que els que marquen la manera més eficient de treballar". I en aquest sentit, la portaveu ha defensat que es demanessin els hidroavions francesos per a poder ajudar en les tasques d'extinció. "És un tema que s'ha de resoldre de cara a un futur immediat. Em consta que des del Departament d'Interior ja s'està en converses amb el ministeri", ha detallat, tot afegint que l'objectiu d'aquesta gestió és que "les properes emergències que puguin venir es gestionin de la millor manera possible".