El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet públics aquest dissabte al migdia els canvis al seu executiu, després de comunicar-los al rei Felip VI. Les principals sortides són les de la vicepresidenta primera i ministra de Presidència, Carmen Calvo, el de Transports, José Luis Ábalos, la d'Exteriors, Arancha González Laya, i el de Justícia, Juan Carlos Campo. Entre les incorporacions, destaquen Félix Bolaños, Pilar Llop, presidenta del Senat, i les alcaldesses de Gavà, Gandia i Puertollano, Raquel Sánchez, Diana Morant i Isabel Rodríguez, respectivament. Cap dels ministeris que depenen de Podem queden afectats.

En concret, Sánchez prescindeix de la ministra de Presidència i vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que serà substituïda pel fins ara secretari d'Estat del mateix ministeri, Félix Bolaños. No obstant, la vicepresidència primera passa a mans de Nadia Calviño, ministra d'Economia i fins ara vicepresidenta segona. També serà substituïda la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, pel fins ara ambaixador a París, José Manuel Albares. José Luis Ábalos, ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, serà substituït per l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, serà substituït per Pilar Llop, presidenta del Senat. Isabel Celaá, ministra d'Educació, serà reemplaçada per la delegada del govern espanyol a l'Aragó, Pilar Alegría. El ministre de Ciència i Investigació, Pedro Duque, serà rellevat per l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. José Manuel Rodríguez Uribes serà substituït a Cultura i Esport per Miquel Iceta, i aquest serà substituït a Política Territorial per l'alcaldessa de Puertollano (Ciudad Real), Isabel Rodríguez, que també serà portaveu de l'executiu. Les competències de Funció Pública passaran d'aquest ministeri al d'Hisenda, amb María Jesús Montero, que deixarà de ser portaveu del govern.

El fins ara cap de gabinet de Sánchez, Ivan Redondo, serà substituït per Oscar López. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, de Podem, passarà de la vicepresidència tercera a la segona, i Teresa Ribera, ministra de Transició Ecològica, passarà de la quarta a la tercera vicepresidència. La vicepresidència quarta desapareix.El Senat previsiblement el presidirà Ander Gil, actual portaveu del PSOE a la cambra alta, segons apunta 'El País'Canvis de noms i potser de rumbLa crisi de govern que ha executat Sánchez aquest dissabte ha estat farcida de sorpreses. Feia setmanes que es rumorejava que el president espanyol volia impulsar canvis, però sempre s'apuntava a la caiguda de ministres com Carmen Calvo –per les seves fallides intervencions en punts clau de la legislatura-, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto o Margarita Robles. En canvi, la remodelació ha acabat sent molt més profunda i ha suposat una revolució al que fins ara ha estat el nucli dur de Sánchez.

Així, a més de prescindir de Calvo, mà dreta del socialista des que es va presentar a les primàries del PSOE, i substituir-la per Nadia Calviño com a dona forta del govern, Sánchez s'ha desfet també del seu número dos al partit, el secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos. Un altre dels relleus que més sorpresa ha causat és el de la direcció del seu gabinet. El considerat totpoderós Iván Redondo deixa la Moncloa després d'haver estat el gran estratega i home de confiança de Sánchez en aquests anys.

Per a acabar de reblar el clau, el president fa caure del seu govern a noms que havien estat considerats aposta personal seva, com Pedro Duque, Juan Carlos Campo, que ha capitanejat la concessió dels indults de l'1-O, o Isabel Celaá, que va arribar a ser portaveu al seu primer executiu. A més, reubica Iceta en una cartera amb menys pes polític i aparta el català del ministeri que hauria de liderar les negociacions amb Catalunya. Tot plegat fa preveure un canvi de rumb del govern de Sánchez que, a hores d'ara, pocs saben cap a on estarà orientat.