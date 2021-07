Canvis a la quota catalana del Consell de Ministres, fruit de la crisi de govern que ha executat el president espanyol, Pedro Sánchez. El líder del PSC, Miquel Iceta, no seguirà al capdavant del ministeri de Política Territorial i Funció Pública, tal i com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Només cinc mesos després de ser nomenat, derivat de la sortida de Salvador Illa, Iceta canvia de cartera i Sánchez l'ubica com a ministre de Cultura i Esports, en substitució de Juan Manuel Rodríguez Uribes. Però la presència catalana augmenta amb l'entrada a l'executiu de l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN, substituirà José Luís Ábalos al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Pedro Sánchez ha decidit prescindir de la fins ara vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, i del ministre de Ciència, Pedro Duque, segons ha avançat El País.

A més, també surt del Govern espanyol el seu cap de gabinet, Iván Redondo, segons han avançat la Cadena Ser. El seu substitut serà el fins ara president de Paradores i exdirigent socialista, Óscar López. També deixaria el gabinet el titular de Justícia, Juan Carlos Campo i el seu lloc l'ocuparia Pilar Llop, presidenta del Senat, segons el diario.es

En substitució de Calvo al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Sánchez ha decidit situar el fins ara secretari general de la Presidència, Félix Bolaños.

La sortida de Calvo suposa també l'ascens de la responsable d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, a la Vicepresidència Primera. A més, la líder d'Unides Podem en el Govern i responsable de Treball, Yolanda Díaz, passa a ser vicepresidenta segona; i la fins ara vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, ocuparà la tercera.