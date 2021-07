El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha explicat que no ha parlat amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont des de l'indult però ha assegurat que hi té una "molt bona relació" i que el veurà dimecres que ve a Brussel·les. En una entrevista al programa FAQS de TV3, Junqueras ha afegit que ha parlat amb Puigdemont cada vegada que ha sortit de la presó amb un tercer grau. Pel que fa al 'no' taxatiu del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a un referèndum, el president d'ERC creu que no és cap sorpresa per a ningú. "Nosaltres defensem el principi democràtic i és evident que el govern espanyol està molt lluny d'això", ha afegit.

Junqueras viatjarà dimecres a Brussel·les, en el segon viatge que fa a l'estranger des que va ser indultat, després que aquesta setmana hagi visitat a Ginebra la secretària general del seu partit, Marta Rovira. A Bèlgica, es reunirà amb el president Puigdemont i la resta de l'exili a la Casa de la República, acompanyat per la resta de presos republicans indultats: Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva.

Pel que fa a la via unilateral, el líder dels republicans ha defensat que "s'ha d'estudiar tot" si aquesta via obre les portes del reconeixement internacional però ha assenyalat que "fins ara s'ha constatat que no obre la via del reconeixement internacional". En aquest sentit, ha apostat per fer-ho com recomanen els actors internacionals, a través del diàleg, i ha insistit que la resolució del conflicte serà "inevitablement multilateral".